Проведшая жизнь вокруг могильных крестов девочка пойдет в школу

По его словам, специалисты подберут для ребенка специальную программу обучения, которая поможет максимально безболезненно социализироваться.

«Уже идет работа по составлению программы для выхода из этой непростой жизненной ситуации. В зависимости от состояния ребенка ей поберут подходящую форму обучения», - пояснил омбудсмен.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили квартиру, которую хозяйка захламила погребальными крестами с кладбищ. Ее 13-летняя дочь ни разу не посещала школу , а также редко ходила гулять на улицу.

Мать объяснила, что пришла к таким методам воспитания ребенка благодаря помощи Бога. При этом голодавшую девочку зачастую подкармливали сердобольные соседи, тогда как женщина не оплачивала коммунальные счета, из-за чего дома не было электричества, газа и воды.