Протоколы о пропаганде ЛГБТ составили на владельца ТНТ Music

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В Таганский суд Москвы поступили четыре административных протокола о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, которые составили на компанию - учредителя телеканала ТНТ Music ООО «Фонбет ТВ». Об этом ТАСС сообщили представители государственного органа.

«В суд поступили четыре протокола по части второй статьи 6.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО „Фонбет ТВ“», - уточнили в суде.

По каждому из протоколов телеканалу грозит штраф от одного до четырех миллионов рублей, либо приостановка деятельности на три месяца.

Кроме ТНТ Music компания является учредителем еще двух радиостанций.

Ранее москвичка пожаловалась полицейским на встречу фанатов фурри , заподозрив их в пропаганде ЛГБТ. Молодежь в подозрительных костюмах вызвала беспокойство у пенсионерки.