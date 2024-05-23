Протокол о дискредитации армии составили на солиста «Порнофильмов»

По итогам 2023 года Москва заняла первое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

«В 2023 году объем инвестиций по ГЧП и концессионным соглашениям составил 955 миллиардов рублей. Это новый рекорд, который превысил аналогичный показатель 2022 года на 31 миллиард рублей. Как регулятор Минэкономразвития постоянно совершенствует сферу ГЧП, в 2023 году приняли законопроект, направленный на повышение прозрачности этого механизма», - сказал он.

Торосов добавил, что в 2024 году министерство ожидает принятия поправок, которые позволят применять механизм промышленности и космической сфере. Он отметил важность работы органов власти в муниципалитетах и регионах по привлечению инвестиций в проекты ГЧП.

«Частный бизнес и Москва с 2014 года заключили семь концессий. Проекты по двум из них уже реализовали. В 2020 году открыли Московский амбулаторно-онкологический центр, а в 2023-м запустили движение транспорта по проспекту Багратиона. Осенью 2023 года в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии открыли Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки», - рассказал он.

В 2023 году крупнейшими по объему инвестиций отраслями в рамках ГЧП и концессий стали социальная сфера (39%), транспортная (39%) и ЖКХ (29%).

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столица поддерживает инвесторов и по задаче Собянина для привлечения предпринимателей подписывает соглашения к развитию города.

Позиция в рейтинге складывалась из трех факторов - оценки результатов реализации проектов в 2023-м и в предыдущие годы, работы органов власти, их готовности оказывать поддержку проектам ГЧП и открытости для инвесторов.

Москва стала лидером с оценкой в 98,9 балла. Второе место - у Нижегородской области (53,2), тройку замкнул Санкт-Петербург (42,6), далее следуют Ленинградская область (42) и Пермский край (39,5).

В российской столице завершили инвестиционную стадию и ввели в эксплуатацию созданную в рамках концессии автомобильную дорогу «Северный дублер Кутузовского проспекта», общий объем инвестиций превысил 68 миллиардов рублей.

«Столица привлекает предпринимателей к развитию городской инфраструктуры. При реализации проектов государственно-частного партнерства мы используем механизм концессии», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в 2023 году инвестиции в указанные проекты составили около 25 миллиардов рублей. А общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценили в 124,5 миллиарда.

Лидирующие позиции Москвы, Нижегородской и Ленинградской областей обусловлены запуском и реализацией в 2023 году крупных инфраструктурных проектов.

Первый заместитель экономического развития Илья Торосов отметил, что ГЧП является эффективным инструментом, к которому растет интерес со стороны бизнеса.