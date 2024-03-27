«Как [во время агрессии НАТО в Югославии], так и сейчас, разыгрываются сценарии с использованием религиозного и межнационального фактора», - указал предстоятель РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что это становится очевидно с учетом непосредственных исполнителей террористической атаки в концертном зале.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета, в результате погибли 139 человек - 137 скончались на месте трагедии, двое умерли в больницах.

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Установлено, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для пересечения границы. Басманный суд арестовал их до 22 мая.