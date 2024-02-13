Против Росбанка возбудили дело из-за рекламы кредитки

Как пояснили в пресс-службе ФАС, ранее в одном из Telegram-каналов появились данные о нарушениях в рекламе кредитки этого банка. Потребителям предоставляли информацию о льготном периоде: «Приятные покупки и никаких %. 120 дней по кредитке на покупки и наличные».

Однако, подчеркнули в службе, условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.

Иными словами, людям предоставляли неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей. В результате после проверки ФАС возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения Закона о рекламе.

«В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», - заключили в пресс-службе.