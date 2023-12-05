05 декабря 2023, 09:53

Простые правила. Что делать, если потерял карту москвича или нашел чужую

Сайт мэра и правительства Москвы
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Карта москвича — это не только каждодневный помощник горожан, но и документ, содержащий личные данные. Чтобы сохранить информацию в безопасности даже в случае потери карты, нужно соблюдать правила. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Карта москвича - это не только каждодневный помощник горожан, но и документ, содержащий личные данные. Чтобы сохранить информацию в безопасности даже в случае потери карты, нужно соблюдать правила. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Если найдена чужая карта москвича Тем, кто нашел чужую карту москвича, необходимо обратитесь в любой центр «Мои документы» и передать ее работникам на ресепшене. Это самый верный и безопасный способ помочь держателю.

В департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что нередко люди публикуют в соцсетях посты в поисках владельца карты. Кроме того, они прикрепляют при этом фотографии, которые содержат персональные данные. Это может привести к тому, что информацию украдут.

В ведомстве также напомнили, что нельзя использовать чужую карту - за это предусмотрен штраф.

Если утеряна карта москвича Существует два вида карты москвича - с банковским приложением и без него. Первую выпускали до 1 апреля 2022 года. Новые карты, который горожане получали после этой даты, выдавали без банковского приложения.

Если карта москвича старого образца, то, чтобы обезопасить денежные средства, надо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать счет. После этого можно подать заявление о перевыпуске.

Пользователям карт москвича, полученных после 1 апреля 2022 года, можно сразу оставлять заявку на выпуск новой карты. Подать заявление можно на портале mos.ru. Новая карта будет готова в течение 30 календарных дней с момента подачи.

Владельцы карт москвича с бесплатным проездом на время перевыпуска могут получить временный единый социальный билет. Информацию об условиях его получения пишут персонально на портале mos.ru.

В ноябре стало известно, что карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы.

Москва 2023
05 декабря 2023, 10:01
Медики осмотрели приземлившихся в Домодедове россиян из сектора Газа
РИА «Новости»
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В Москву прилетели 120 россиян и членов их семей, спасенных из сектора Газа. Врачи осмотрели их и назначили лечение, одну женщину госпитализировали. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минздрава.

Беженцев с российским гражданством и их родственников проконсультировали специалисты Федерального центра медицины катастроф. Среди 120 человек, прилетевших в аэропорт Домодедово, 39 детей.

«У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты», - сказал представитель министерства.

Одну женщину госпитализировали. Она находится в удовлетворительном состоянии.

Жители сектора Газа вышли в Египет через КПП «Рафах». Из Каира их переправили в Москву.

МЧС России показало их встречу со спасателями. Один из эвакуированных заявил о тяжелой обстановке в анклаве и поблагодарил власти России за помощь.

Аэропорт Домодедово Медицина Конфликт Израиля и Палестины
05 декабря 2023, 09:15
Небольшой снег и облачную погоду пообещали москвичам 5 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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Во вторник, 5 декабря, в Москве пройдет небольшой снег, ветер будет слабым, до восьми метров в секунду. Столбики термометров опустятся ниже -10 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Гололедица. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду», - пообещали синоптики.

Столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Атмосферное давление в норме - 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура упадет еще ниже, до -15…-17 градусов. Гололедица на дорогах сохранится, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо аккуратными.

Синоптики отметили, что морозы в Москве сохранятся до 9 декабря. В эти дни спасатели призывают быть очень внимательными к себе и окружающим, чтобы не получить обморожение. Они предупредили о коварстве морозной погоды и рассказали о способах защиты от нее.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
05 декабря 2023, 09:13
Собянин назвал победителей премии «Путеводная звезда — 2023» в Москве
Соцсети
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В столице стали известны победители туристической премии «Путеводная звезда», а также лучшие экскурсии, выставки и гостиницы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всего в конкурсе было 22 направления для конкурсантов, в шести из которых победителей выбирали профессиональные судьи.

«Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов. В его арсенале 26 авторских маршрутов. Только за этот год он провел по городу больше 350 экскурсий. Лучшим администратором гостиницы назван Денис Сольев», - сказал Собянин.

В 11 номинациях за лауреатов голосовали участники сервиса «Активный гражданин». В номинации «Московские впечатления: выставки» москвичи отметили выставку Государственного Дарвиновского музея, посвященную истории основания теории эволюции и многообразию жизни на планете.

В конкурсе «Московские впечатления: экскурсии, развлечения» самой популярной стала экспозиция «Подвиг народа» в Музее Победы, которая показывает подвиги рабочих, ученых, деятелей культуры и медиков в сложное время Великой Отечественной войны.

Накануне победителей премии имени Николая Островского назвали в Москве.

Экскурсии Сергей Собянин конкурсы Москва 2023
05 декабря 2023, 09:08
Школьников в Якутске перевели на удаленку из-за сильных морозов
РИА «Новости»
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Управление образования администрации Якутска перевело на дистанционный формат учащихся 9-11-х классов в связи с сильными морозами. Об этом сообщила пресс-служба управления городской администрации.

«Для учеников девятых, 10 и 11-х классов во вторник, 5 декабря, ввели дистанционный режим обучения. Температура воздуха в Якутске опустилась до -49 градусов», - отметили власти.

В понедельник, 4 декабря, сильные морозы ниже 50 градусов зафиксировали в трех районах Якутии. Пункты наблюдения заметили снижение температуры до -52 в Ытык-Кюеле и Бердигестяхе, -52 - в Чурапче и Оймяконе.

Чуть выше температуру зафиксировали в Верхневилюйске, Усть-Нере, Усть-Моме и Намцах (-49 градусов), -47 - в Усть-Мае, -48 в Сунтаре.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что удаленный формат обучения необходимо применять в исключительных случаях. По его словам, не все родители могут создать комфортные условия для обучения детей дома.

Якутия Погода Школьники

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