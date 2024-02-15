«Просто ад». Бомж испортил жизнь соседям по коммуналке в Лыткарине

«Данная квартира является коммунальной. Хозяйка одной из комнат заселила в нее мужчину, который ежедневно находится в очень сильном алкогольном состоянии. Он постоянно валяется на общей кухне, в подъезде, курит в местах общего пользования и ходит под себя в туалет», - отметила она.

По словам собеседницы «360», из комнаты бомжа-соседа ползут клопы и тараканы. Он не оплачивает коммунальные услуги, а в помещении всегда жуткие антисанитарные условия.

Собственница комнаты на просьбы решить проблему с квартирантом, только отмахивается, что не будет ничего делать, и этот мужчина продолжит жить там дальше. Соседка много раз вызывала полицейских, но те, по ее словам, только разводили руками и ничего не предпринимали.

От безысходности женщина написала заявление в прокуратуру, но ответа пока не получила. Сейчас жильцы дома хотят направить коллективную жалобу в полицию, но переживают, что дело так и не сдвинется с мертвой точки.