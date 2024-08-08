Просмотры мультфильмов и детских шоу в VK Видео выросли на 57%

Число просмотров сериала «Три кота» увеличилось в два раза. Также выросли в просмотрах «Смешарики» - на 78%, «Маша и Медведь» - на 80%, фильмы от студии «Вольга» - на 86%.

Самыми популярными у детей мультфильмами стали «Барбоскины», «Забезу. Уши с хвостиком», «Шушумагия», «Лунтик и его друзья», «Лекс и Плу: Космические таксисты», и «Бодо Бородо».

На VK Видео можно увидеть контент киностудий «Вольга», «Союзмультфильм», «Мельница», «Ноль плюс Медиа» и группы компаний «Рики». Скоро организация планирует увеличить количество детского контента, начав сотрудничество с новыми киностудиями и блогерами.