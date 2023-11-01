Просидевшего четыре дня в машине в Москве кота забрали на передержку
Кота, просидевшего четыре дня в запертой машине без еды и воды, забрали на передержку. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что животное уже осмотрел ветеринарный врач, который сообщил, что жизни и здоровью кота ничего не угрожало.
Спасенного питомца забрали в семью работника органов прокуратуры.
Животное извлекли из автомобиля сотрудники полиции.
Кот просидел в припаркованном у торгового центра внедорожнике около четырех дней.
Спасателей вызвали неравнодушные москвичи. Некоторые из них, узнав о коте из новостей, пришли с переносками и просили сотрудников МЧС разбить окно.
СМИ выяснили, что хозяин питомца - 40-летний сын владелицы машины, проживающий в Московской области. Несколько дней назад его забрали в психиатрическую клинику. В день, когда его госпитализировали, мужчина получил семь штрафов за превышение скорости.