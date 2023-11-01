01 ноября 2023, 17:15

Просидевшего четыре дня в машине в Москве кота забрали на передержку

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Кота, просидевшего четыре дня в запертой машине без еды и воды, забрали на передержку. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что животное уже осмотрел ветеринарный врач, который сообщил, что жизни и здоровью кота ничего не угрожало.

Спасенного питомца забрали в семью работника органов прокуратуры.

Животное извлекли из автомобиля сотрудники полиции.

Кот просидел в припаркованном у торгового центра внедорожнике около четырех дней.

Спасателей вызвали неравнодушные москвичи. Некоторые из них, узнав о коте из новостей, пришли с переносками и просили сотрудников МЧС разбить окно.

СМИ выяснили, что хозяин питомца - 40-летний сын владелицы машины, проживающий в Московской области. Несколько дней назад его забрали в психиатрическую клинику. В день, когда его госпитализировали, мужчина получил семь штрафов за превышение скорости.

Прокуратура РФ Животные Москва 2023
01 ноября 2023, 17:20
Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
РИА «Новости»
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, которые участвовали в штурме аэропорта Махачкалы. Спортсмен опубликовал соответствующий пост в Instagram*.

Боец поделился публикацией чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова. Тот обратился к главе Дагестана Сергею Меликову, правительству региона и компетентным органам с просьбой выйти на открытый диалог с людьми и не ломать судьбы молодых ребят.

«Аллах прощающий и любит прощающих», - написал Нурмагомедов в комментарии к репосту.

Беспорядки в воздушной гавани Махачкалы произошли вечером 29 октября, когда дагестанцы ворвались в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. Причиной штурма стало прибытие лайнера из Израиля.

Председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин также призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков. По его словам, они оказались под влиянием западных спецслужб.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Спортсмены Дагестан Протесты
01 ноября 2023, 17:07
Появилось видео первого полета российского дальнемагистрального Ил-96-400М
unsplash.com
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В Сети появилось видео первого полета российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Ролик опубликовала Объединенная авиастроительная корпорация в Telegram-канале.

Командиром во время полета был заслуженный летчик-испытатель Сергей Сухарь. Среди других членов экипажа - Игорь Зинов, Сергей Горемыкин, Павел Литвяков и Дмитрий Семенов. Воздушное судно находилось в небе 26 минут на высоте до двух тысяч метров. Скорость самолета составила 390 километров в час.

Ил-96-400М представляет собой модернизированную версию лайнера Ил-96-300. У обновленного самолета более длинный фюзеляж. Его также оснастили мощными двигателями ПС-90А1.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал первый полет дальнемагистрального воздушного судна показателем высокого профессионального уровня отечественных авиаконструкторов. Ил-96-400М развивать компетенции в создании подобных образцов пассажирских лайнеров в России, добавил министр.

Самолеты Россия
01 ноября 2023, 16:13
Муфтий Татарстана заявил, что беспорядки в Махачкале спровоцировал Запад
Unsplash
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Запад спровоцировал жителей Дагестана на беспорядки в Махачкале. Об этом сообщил председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин в Telegram-канале.

Он призвал проявить снисхождение к участникам провокаций, поскольку они попали под влияние внешних сил, в том числе западных спецслужб.

Беспорядки в воздушной гавани Махачкалы произошли вечером 29 октября. Толпа людей ворвалась в здание аэропорта и на взлетно-посадочное поле. Причиной стало прибытие рейса из Израиля.

Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в Дагестане выросло до 15 , рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. Им вменяют обвинения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Сумму ущерба аэропорту Махачкалы после массовых беспорядков оценили в 285 миллионов рублей. Это может быть не окончательной цифрой, рассказал депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров.

Дагестан Протесты
01 ноября 2023, 15:15
Задержавшему грабителя в Щелкове пенсионеру вручили новую «Ниву»
Телеканал «360»
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Пенсионер Михаил Макаров, который задержал грабителя в Щелкове, получил новую «Ниву». Об этом сообщило РИА «Новости».

Пенсионеру вручили «Ниву» темно-синего цвета. На капоте наклеили надпись «Герою ЩелкоVо». На заднем пассажирском окне - букву Z.

Макаров сел в новую машину и отметил, что уважает отечественный автопром. Ему подарили именно ту «Ниву», о которой он мечтал.

«Я воспринимаю это как большой аванс. В свете того, что собираюсь заниматься реализацией социальных проектов, я должен это отработать перед обществом», - сказал он.

Пенсионер поблагодарил за новую машину. Мужчина стал известным после того, как задержал напавшего на ребенка грабителя в Щелкове.

Макаров ремонтировал старую «Оку» , когда услышал раздавшийся неподалеку крик мальчика. Ребенка в этот момент грабил местный житель. Злоумышленник отобрал у школьника телефон и начал убегать. Пенсионер задержал грабителя, подставив ему подножку. Он не дал ему скрыться до приезда правоохранителей.

Глава Щелкова Андрей Булгаков за такой поступок вручил пенсионеру сертификат на автомобиль. В региональном главке МВД России Макарову подарили телевизор. А спикер Госдумы Вячеслав Володин лично передал герою истории почетную грамоту.

Награды Машины Щелково

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