Просидевшего четыре дня в машине в Москве кота забрали на передержку

В ведомстве уточнили, что животное уже осмотрел ветеринарный врач, который сообщил, что жизни и здоровью кота ничего не угрожало.

Спасенного питомца забрали в семью работника органов прокуратуры.

Животное извлекли из автомобиля сотрудники полиции.

Кот просидел в припаркованном у торгового центра внедорожнике около четырех дней.

Спасателей вызвали неравнодушные москвичи. Некоторые из них, узнав о коте из новостей, пришли с переносками и просили сотрудников МЧС разбить окно.

СМИ выяснили, что хозяин питомца - 40-летний сын владелицы машины, проживающий в Московской области. Несколько дней назад его забрали в психиатрическую клинику. В день, когда его госпитализировали, мужчина получил семь штрафов за превышение скорости.