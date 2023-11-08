Прошедший октябрь в Москве назвали чересчур хмурым

Ранее синоптик Татьяна Позднякова отметила, что второй месяц осени этого года в столице войдет в число десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. Месячная сумма осадков составила приблизительно 113,6 миллиметров.

«В 21 веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 мм. Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию», - подчеркнула она.

В течение октября в городе наблюдали все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег. Тем не менее месяц закончился вполне комфортной погодой без осадков.

Предстоящий ноябрь будет комфортным. Хотя аномально теплой температуры ждать не стоит, однако большую часть времени столбики термометров продержатся на положительной отметке.