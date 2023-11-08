08 ноября 2023, 10:26

Прошедший октябрь в Москве назвали чересчур хмурым

РИА «Новости»
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Минувший октябрь в Москве стал слишком пасмурным: солнце светило всего 41 час при норме в 78. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова отметила, что второй месяц осени этого года в столице войдет в число десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. Месячная сумма осадков составила приблизительно 113,6 миллиметров.

«В 21 веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 мм. Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию», - подчеркнула она.

В течение октября в городе наблюдали все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег. Тем не менее месяц закончился вполне комфортной погодой без осадков.

Предстоящий ноябрь будет комфортным. Хотя аномально теплой температуры ждать не стоит, однако большую часть времени столбики термометров продержатся на положительной отметке.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
08 ноября 2023, 10:42
Эксперименты и практикумы проведут в «Зарядье» в честь Всемирного дня науки
Сайт мэра и правительства Москвы
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В эту субботу, 11 ноября, в парке «Зарядье» проведут тематическую программу ко Всемирному дню науки. Гостям покажут эксперименты, проведут для них практикумы и лекции. Мероприятия пройдут в центре «Заповедное посольство», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Специалисты приглашают всех в „Зарядье“, чтобы познакомить со своей работой и открытиями. Программа будет интересна как взрослым, так и детям. Она включает лекции, физические опыты, мастер-классы по химии, биологии и геологии», - рассказал она.

Гостям расскажут о природе Арктики, об адронном коллайдере и агротехнологиях будущего.

Кроме этого, для посетителей проведут практикум «Как увидеть ДНК?» и мастер-классы по микроскопии, а также научат отличать горные породы от минералов.

Вход на мероприятия - свободный. Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация.

Фестивали Москва 2023
08 ноября 2023, 10:35
Математик и автор книг по покеру Лев Натансон умер в Москве — СМИ
Соцсети
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В Москве на 76-м году жизни умер математик и автор книг по покеру Лев Натансон. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как отметили авторы статьи, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Тело Натансона нашла его племянница в квартире жилого дома. Он проживал в доме на улицы Свободы в районе Покровское-Стрешнево.

Три года назад сообщали о несчастье в семье математика: его 25-летняя дочь задушила двоих своих детей. Жертвами стали двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. Их мать за это посадили в тюрьму.

Москва 2023
08 ноября 2023, 09:59
Павильон «Макет Москвы» открыли после реконструкции
Сайт мэра и правительства Москвы
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Павильон «Макет Москвы» открыли после ремонтных работ. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Сотрудники привели в порядок макет: отремонтировали и отреставрировали отдельные его объекты. Кроме того, частично обновили светодиодные элементы подсветки.

Левкин отметил, что для усиления эффектов соорудили дополнительную четырехканальную звуковую систему. Для нее сделали дополнительный сервер с программным обеспечением, которое объединено с мультимедийной системой павильона.

«Данная система распределена по сторонам света и ориентирована на позиционирование звучания таким образом, чтобы звук формировался над конкретным местом или объектом макета», - добавил он.

Павильон «Макет Москвы» привели в порядок к открытию Международной выставки-форума «Россия». После ремонта поставили VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы». Гости могут отправиться в виртуальное путешествие с голосовым сопровождением.

Создание макета Москвы начали в 2012 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках проекта участвовали более 60 архитекторов, макетчиков, чертежников, художников и электриков.

Площадь модели - 429 квадратных метров. Она представляет собой проекцию столицы в рамках внешних границ Садового кольца. На макете отобразили более 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400.

Ремонтные работы Москва 2023
08 ноября 2023, 09:21
Центр «Мои документы» в районе Южное Тушино начали ремонтировать
Сайт мэра и правительства Москвы
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Капитальный ремонт центра госуслуг «Мои документы» начали в Южном Тушине. Работники сделают зонирование помещений, чтобы создать комфортные условия для всех. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Учреждение расположено в помещении первого этажа и частично подвала в 17-этажном здании 1991 года постройки. До начала работ оно было в неудовлетворительном состоянии: многое нужно было ремонтировать.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин рассказал, что в настоящий момент на объекте ведут демонтажные работы.

Кроме того, в центре госуслуг оборудуют современные инженерные системы и улучшат отопление, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализацию.

«Для обеспечения безопасной эвакуации людей из центра госуслуг предусмотрели систему оповещения и управления эвакуацией», - добавил Васютин.

На первом этаже будут зоны приема, ожидания и оказания услуг. Вестибюль, санузел для маломобильных граждан расположат там же. О родителях с детьми тоже позаботились: для них оборудуют комнату матери и ребенка или игровую зону.

Вдобавок сделают отдел по вопросам миграции для приема заявителей, а также кабинет для неторжественной регистрации брака.

Помимо этого, организуют кабинет биометрии, выделят места для банковских терминалов, фотокабин и сделают уголок здоровья.

Завершить капитальный ремонт планируют в четвертом квартале 2024 года.

Ранее стало известно, что два многофункциональных центра построят в Новой Москве.

Ремонтные работы Москва 2023

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