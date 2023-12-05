Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

По его словам, до этого лидером морозных дней было 22 ноября - тогда столбики термометров опустились до -9,5 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура варьировалась от -9,1 градусов на Балчуге до -15,0 градусов в Тушино, а в Новой Москве - -16,9 градуса.

Он также добавил, что на территории Московской области холоднее всего в ночь на 5 декабря было в Мелихово: там морозы окрепли до -17,9 градуса.

«По нашим прогнозам, на протяжении нынешней недели морозы будут только усиливаться, а с пятницы столбики термометров начнут опускаться ниже 20-градусной отметки, в Москве это, скорее всего, произойдет в выходные», - предупредил метеоролог.

Накануне москвичам пообещали потепление к концу недели. Несмотря на морозы, воздух станет немного теплее и даже покажется солнце.