Прощеное воскресенье. Что нужно делать 17 марта

Те, кто совершает преступления на избирательных участках или занимается поджогами и вандализмом рядом с ними, — предатели страны, заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его оценке, такие люди содействуют противнику, обстреливающему жителей приграничных районов страны.

Медведев подчеркнул, что все участники подобных провокаций должны помнить: их могут привлечь к ответственности отнюдь не по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ) «Они - предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже», - подчеркнул он.

Зампред Совбеза уточнил, что речь идет о статье 275 УК РФ - «Госизмена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны».

В случае, если действия провокаторов образуют составы других преступлений, предусмотренных главой 29 УК РФ («Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»), - то и по другим статьям уголовного закона, предупредил политик.

Говоря о случаях порчи избирательных урн и попыток поджогов, Медведев с возмущением указал на то, что все это - не какая-то детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой.

«Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», - выразил уверенность Медведев.

По его словам, криминальным активистам нужно очень хорошо осознать, что за свои поступки они могут получить большой срок лишения свободы.

«Загреметь лет на 20 особого режима», - заметил он.