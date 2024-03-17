17 марта 2024, 03:19

Прощеное воскресенье. Что нужно делать 17 марта

РИА «Новости»
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Прощеное воскресенье по церковному календарю у православных христиан наступает 17 марта. В это день принято просить прощения и прощать других людей. В России это стало народной традицией.

Согласно православным канонам, в этот день люди вспоминают все нанесенные близким обиды, чтобы попросить за них прощение и прощать самим. Прощение считается первым шагом к покаянию перед Великим постом.

В Прощеное воскресенье верующие заканчивают употреблять в пищу сыр, яйца, рыбу, молочные и кисломолочные продукты. Поэтому последнее воскресенье перед постом называют сыропустной неделей.

Также важным в этот день является духовное очищение верующих, с которым следует вступать в период Великого поста. Именно в Прощеное воскресенье Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям о том, что для возвращения в рай необходимо очиститься от грехов.

Священник Русской православной церкви Николай Савченко рассказал «360» о правилах Великого поста.

Праздники Священники Россия Великий пост
16 марта 2024, 19:27
«Они — предатели». Медведев допустил статью о госизмене за провокации на выборах
РИА «Новости»
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Те, кто совершает преступления на избирательных участках или занимается поджогами и вандализмом рядом с ними, — предатели страны, заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его оценке, такие люди содействуют противнику, обстреливающему жителей приграничных районов страны.

Медведев подчеркнул, что все участники подобных провокаций должны помнить: их могут привлечь к ответственности отнюдь не по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ) «Они - предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже», - подчеркнул он.

Зампред Совбеза уточнил, что речь идет о статье 275 УК РФ - «Госизмена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны».

В случае, если действия провокаторов образуют составы других преступлений, предусмотренных главой 29 УК РФ («Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»), - то и по другим статьям уголовного закона, предупредил политик.

Говоря о случаях порчи избирательных урн и попыток поджогов, Медведев с возмущением указал на то, что все это - не какая-то детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой.

«Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», - выразил уверенность Медведев.

По его словам, криминальным активистам нужно очень хорошо осознать, что за свои поступки они могут получить большой срок лишения свободы.

«Загреметь лет на 20 особого режима», - заметил он.

Дмитрий Медведев
16 марта 2024, 19:11
Принявшая участие в викторине для избирателей россиянка выиграла квартиру
РИА «Новости»
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Обладательницей квартиры стала сестра-хозяйка калининградского туберкулезного диспансера Наталья Собенина. Она приняла участие в викторине для избирателей на выборах президента России, сообщила пресс-служба администрации города.

Конкурс для жителей устроил Балтийский деловой клуб - некоммерческая организация, объединившая местных предпринимателей. Для участия достаточно было взять флаер для регистрации и правильно ответить на пять вопросов об истории и культуре Калининградской области.

Победительнице вручили ключи от однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе. Кроме новой недвижимости, Балтийский клуб принял решение выплатить за женщину все налоги, которыми облагается выигрыш.

Всего оставшиеся дни голосования на выборах президента России в Калининграде разыграют еще две квартиры, три машины, а также 2024 ценных приза. Получить флаер для регистрации можно на избирательном участке или у волонтеров.

По данным областной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли 29,14% жителей. Дистанционным способом голосования воспользовались 65% подавших заявления.

По данным ЦИК , явка по всей России по данным на 16:20 субботы, 16 марта, с учетом системы дистанционного электронного голосования составила 51,77%.

Россия Недвижимость Выборы президента РФ Калининград Выборы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 14:04
Ширвиндт сделал неожиданное заявление об элите России перед смертью
РИА «Новости»
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Известный российский актер Александр Ширвиндт незадолго до смерти признавался, что затрудняется ответить на вопрос о формировании новой элиты в России, так как сам находится в элите позапрошлого века. Его слова привел «Московский комсомолец».

Журналисты спросили актера, как он оценивает заявление президента Владимира Путина, который сказал о необходимости формирования новой элиты в стране из бойцов СВО.

«Не знаю, это вопрос очень серьезный. Я нахожусь в элите позапрошлого века, поэтому не могу взять на себя ответственность. В вопросах нынешней элиты России могу ошибаться», - отметил Ширвиндт.

О смерти Ширвиндта на 90-м году жизни стало известно в пятницу, 15 мая. Он не дожил до очередного юбилея всего лишь четыре месяца. Владимир Путин в письме с соболезнованиями назвал актера настоящей легендой.

Россия Владимир Путин Актеры
16 марта 2024, 13:09
Путин назвал Ширвиндта настоящей легендой
РИА «Новости»
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Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт — настоящая легенда отечественного театра и кино, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме родным и близким народного артиста. Текст обращения опубликовали на сайте Кремля.

«Выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству и всегда трудился с полной отдачей, оставался открытым, был доброжелателен к коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам.

«Таким он навсегда останется в нашей памяти», - добавил президент.

Ширвинд скончался 15 марта , не дожив всего четыре месяца до 90-летнего юбилея. Вечером того же дня Путин выразил соболезнования родным и близким знаменитого артиста.

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году. Его первой ролью стал эстрадный певец Вадим Ухов в комедии «Она вас любит». Широкая известность к артисту пришла после сотрудничества с режиссером Эльдаром Рязановым.

За свою карьеру он исполнил множество ярких ролей. В его фильмографии - почти 80 работ как актера. Помимо этого он срежиссировал семь кинолент, в четырех выступил сценаристом и в одной - в качестве артиста дубляжа.

Работал на телевидении, зрители помнят его по передачам «Семь нас и джаз», «Терем-теремок», «Театральные встречи» и другие. Участвовал в «Утренней почте», выступал на концертах, капустниках и «Голубых огоньках».

Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт - настоящая легенда отечественного театра и кино, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме родным и близким народного артиста. Текст обращения опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин Актеры

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