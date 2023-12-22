22 декабря 2023, 16:36

Прощание с Пухляшом из клипов Little Big началось в Москве

РИА «Новости»
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В пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы началась церемония прощания с известным танцором Дмитрием Красиловым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Церемонию посетили известные артисты, блогеры и музыканты, среди которых Стас Костюшкин, Елена Борщева, ST, Niletto и другие.

Агент танцора Андрей сообщал «360», что после траурных мероприятия тело Красилова отвезут на родину в Алтайский край , где предадут земле.

О смерти Пухляш а в возрасте 29 лет стало известно 18 декабря, его обнаружили в собственной квартире. Предварительной причиной стали проблемы с сердцем. Красилов запомнился поклонникам по харизматичным танцам в группе Little Big.

Певица Анна Калашникова рассказывала «360», что виделась с Красиловым незадолго до его смерти, он ей показался бодрым, активным и веселым.

Некоторые СМИ опубликовали несколько версий ухода танцора из жизни, среди которых лишний вес и сердечная недостаточность. Официального подтверждения эти мнения не получили.

Музыка Москва 2023
22 декабря 2023, 15:39
Ходорковского штрафовали за отсутствие плашки иноагента
РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ходорковского* признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП Российской Федерации. Ему предстоит выплатить штраф.

В январе Ходорковского* уже штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в Telegram и на YouTube. В реестр физлиц-иноагентов его внесли в мае 2022 года.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского*.

* Признан иноагентом в России.

Суд Иноагенты Москва 2023
22 декабря 2023, 14:48
Проведшая жизнь вокруг могильных крестов девочка пойдет в школу
РИА «Новости»
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Девочка-маугли из Екатеринбурга впервые в жизни пойдет в школу. Об этом изданию Ura.ru сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, специалисты подберут для ребенка специальную программу обучения, которая поможет максимально безболезненно социализироваться.

«Уже идет работа по составлению программы для выхода из этой непростой жизненной ситуации. В зависимости от состояния ребенка ей поберут подходящую форму обучения», - пояснил омбудсмен.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили квартиру, которую хозяйка захламила погребальными крестами с кладбищ. Ее 13-летняя дочь ни разу не посещала школу , а также редко ходила гулять на улицу.

Мать объяснила, что пришла к таким методам воспитания ребенка благодаря помощи Бога. При этом голодавшую девочку зачастую подкармливали сердобольные соседи, тогда как женщина не оплачивала коммунальные счета, из-за чего дома не было электричества, газа и воды.

Дети Школы Екатеринбург
22 декабря 2023, 14:35
Главную ель России украсили на Соборной площади в Москве
РИА «Новости»
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Более 1,5 тысячи украшений появилось на главной новогодней ели России, установленной на Соборной площади в Москве. Оригинальные игрушки познакомят детей с различными видами творческих ремесел и вдохновят на выбор хобби или жизненного пути. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тематика убранства ели получила название «Праздничный концерт». Основу декораций составили сверкающие гирлянды, искрящиеся шары и светящиеся сосульки, а среди игрушек можно найти барабаны, скрипки, трубы и маски.

Цвета украшений подобрали в теплых золотистых и жемчужных оттенках, а также в классических красных и белых, что позволило декору гармонировать с золотыми и серебряными куполами белокаменных соборов.

Ель возрастом 84 года и высотой в 25 метров имеет размах веток в 10 метров. Диаметр ее ствола составил 60 сантиметров. Отбор среди 30 претенденток длился несколько месяцев.

Также в центре Москвы открыли выставку дизайнерских елей. Она будет работать на Кузнецком Мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Новый год Москва 2023
22 декабря 2023, 14:03
Отшельник в Бурятии прожил четверть века в землянке без кистей рук
«ВКонтакте»
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Волонтеры в Бурятии передали медикам отшельника без кистей, который прожил в землянке в лесу свыше 25 лет. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили волонтеры движения «Рожденные помогать».

В настоящее время мужчине пытаются оформить пособие по инвалидности.

«В начале лета к нам обратились жители Тарбагатийского района и рассказали о проживающем в лесу мужчине без кистей рук. Только индивидуальный подход и уговоры помогли привезти его в больницу», - рассказали волонтеры.

Сейчас движение начало сбор продуктов и зимних вещей для отшельника. В конце недели они посетят его еще раз.

В прошлом году в Пермском крае обнаружили тело местного жителя, который семь лет прожил в землянке. Многие местные рыболовы называли его Дедом Мазаем, потому что он обустроил себе жилье на берегу реки Яйвы. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь, а полицейские при проверке нашли его труп.

Врачи Бурятия

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