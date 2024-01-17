Прощание с поэтом Рубинштейном прошло в ДК «Рассвет» в Москве

Перед началом церемонии перед ДК выстроилась очередь, а траурный зал, где проходило прощание, оказался заполнен полностью.

«Спасибо большое, что вы сюда пришли, что вы сейчас вместе с нами пришли разделить наше горе», - обратилась к присутствующим дочь поэта Мария.

Рубинштейн тяжело пострадал в ДТП 8 января. Его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Образцова. Литератора экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, врачи боролись за его жизнь, но 14 января поэта не стало.

Поэта называли основоположником московского концептуализма наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым. Свой литературный путь поэт начал в конце 60-х годов прошлого века и создал собственный жанр - «карточки», в которых объединил вербальное, изобразительное и перформативное искусства.