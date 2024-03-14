Прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой прошло в Москве

Она скончалась в возрасте 84 лет, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Церемония прошла в закрытом формате, однако проститься с Моргуновой пришло около 200 человек. В храм прибыли многие знаменитости, знакомые с артисткой, среди них - Игорь Крутой, Лев Лещенко, Александр Розенбаум. Венки прислали Андрей Малахов, семья Кобзон и даже Кремлевский дворец.

«Сегодня день невосполнимой печали, потому что Света была не только великолепной актрисой, ярким диктором, но и профессиональным человеком для всех, кто ее знал. Многие артисты мечтали, чтобы именно она произносила их имена в Колонном зале, - сказал на церемонии Лев Лещенко.

Светлана Моргунова была народной артисткой России и заслуженной артисткой РСФСР. Она прославилась на всю страну, работая диктором на Центральном телевидении СССР с 1961 года. Она вела такие популярные передачи, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Церемония прощания завершится похоронами на Троекуровском кладбище.