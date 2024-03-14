14 марта 2024, 14:43

Прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой прошло в Москве

Global Look Press
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В стенах храма Троицы Живоначальной, расположенного при Институте Склифосовского в Москве, началось прощание с легендарным диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Она скончалась в возрасте 84 лет, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Церемония прошла в закрытом формате, однако проститься с Моргуновой пришло около 200 человек. В храм прибыли многие знаменитости, знакомые с артисткой, среди них - Игорь Крутой, Лев Лещенко, Александр Розенбаум. Венки прислали Андрей Малахов, семья Кобзон и даже Кремлевский дворец.

«Сегодня день невосполнимой печали, потому что Света была не только великолепной актрисой, ярким диктором, но и профессиональным человеком для всех, кто ее знал. Многие артисты мечтали, чтобы именно она произносила их имена в Колонном зале, - сказал на церемонии Лев Лещенко.

Светлана Моргунова была народной артисткой России и заслуженной артисткой РСФСР. Она прославилась на всю страну, работая диктором на Центральном телевидении СССР с 1961 года. Она вела такие популярные передачи, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Церемония прощания завершится похоронами на Троекуровском кладбище.

СССР Россия Телевидение Москва
14 марта 2024, 14:29
Дело о дискредитации армии возбудили против блогера-бодибилдера
РИА «Новости»
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Против блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, дело завели в следственном управлении по Центральному административному округу Москвы еще 12 марта. Предположительно, материалы, дискредитирующие Вооруженные силы России, блогер разместил в своем Telegram-канале.

По части первой статьи 280.3 Уголовного кодекса ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако известно, что на данный момент Шпак находится не в России.

В августе 2023 года Шпака уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации. Повторное нарушение влечет за собой уголовное дело. Кроме того, в январе МВД объявило блогера в розыск.

Ранее на Шпака поступила жалоба в Генпрокуратуру. Блогера потребовали признать иностранным агентом.

Уголовное дело Блогеры Россия
14 марта 2024, 14:26
Российский бизнес попросил засекретить данные для поездок в Европу
Global Look Press
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Представители российского бизнеса обратились к министерству финансов с просьбой засекретить некоторые данные о компаниях ради сохранения возможности поездок в страны Евросоюза. Об этом сообщил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, его слова привел РБК.

«Появилась тенденция у бизнеса к тому, мол, давайте на всякий случай все закроем. У меня есть смешные письма. Пишут, что хотят закрыть связанные стороны, акционеров и директоров, потому что хотят в Европу ездить», - сказал он.

Тимофеев отметил, что при принятии решений государственные органы ориентируются на социально-экономическое влияние возможных ограничений.

«Поэтому должна быть какая-то логика, а не просто: „Давайте на всякий случай все закроем“», - отметил представитель ведомства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российская экономика выстояла под западными санкциями и продемонстрировала рост.

Европа Санкции Евросоюз Бизнес Экономика
14 марта 2024, 14:22
Въезд в Россию закрыли еще для 227 американцев
РИА «Новости»
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Более 220 американцев внесли в стоп-лист, запретив им въезд в Россию. Как пояснили в МИД, все они причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса властей США, а также имеют непосредственное отношение к различным антироссийским акциям. В частности, в перечень попал бывший посол в России Джон Салливан.

Более 220 американцев внесли в стоп-лист, запретив им въезд в Россию. Как пояснили в МИД , все они причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса властей США, а также имеют непосредственное отношение к различным антироссийским акциям. В частности, в перечень попал бывший посол в России Джон Салливан.

Помимо Салливана, въезд в страну закрыли еще для 226 американцев в контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что речь идет о конкретных лицах в структурах исполнительной власти, деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах США, которые регулярно совершают враждебные выпады против России, распространяют откровенную клевету о внешней и внутренней политике страны.

Расширить стоп-лист решили в том числе и для того, чтобы Соединенные Штаты осознали, что любые их агрессивные действия будут получать решительный отпор, указали в министерстве.

Полный поименный перечень американских граждан, внесенных в стоп-лист на постоянной основе опубликовали на сайте МИД.

США Россия
14 марта 2024, 14:13
«Руки и ноги посинели». Внучка Валерии оказалась в критическом состоянии
Соцсети
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Трехлетнюю внучку певицы Валерии по имени Селин пришлось экстренно доставить в престижный медицинский центр «Лапино». У девочки была температура 40 градусов. Ей поставили диагноз «пневмококковая инфекция», сообщила невестка исполнительницы, Лиана Шульгина, в своих социальных сетях.

Проблемы со здоровьем у Селин начались еще в конце февраля, у нее поднялась высокая температура. Затем состояние улучшилось, и девочку отправили обратно в детский сад, но вскоре ей стало гораздо хуже.

Попытки сбить температуру средствами, рекомендованными докторами, не увенчались успехом, она достигла 39,9. Потом у девочки посинели руки и ноги. Испуганные родители вызвали скорую помощь.

«Резко начался цианоз рук и ног, мы все, кто были - мои родители, я и няня, столкнулись с этим впервые. Кисти ног и рук на глазах начали резко синеть! Скорая приехала примерно за 10 минут, к приезду была температура 40,2», - поделилась мама девочки.

В больнице, несмотря на введение антибиотиков и установку капельницы, температура Селин снова поднялась до критических отметок, что заставило врачей провести комплексное обследование. Выяснилось, что к первичному заболеванию присоединились метапневмовирус и грипп типа Б, что могло даже привести к развитию пневмонии.

«Если бы мы ждали повторный анализ крови во вторник, началась бы пневмония», - рассказала Шульгина.

По ее словам, сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

В конце октября 2023 года дочь Иосифа Пригожина и певицы Валерии 26-летняя Даная перенесла микроинсульт.

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