Пропавшую жительницу Урала нашли через два дня поисков

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Поисковики в беседе с изданием Е1.Ru рассказали, что с просьбой о помощи в поисках пропавшей 42-летней женщины к ним обратился ее муж. Он пояснил, что 10 октября супруга вышла в магазин и исчезла.

Мобильный телефон оказался вне зоны доступа. Первый часы супруг сам искал пропавшую, но отчаялся и обратился за помощью в «Прорыв».

Участники отряда распространили ориентировки на пропавшую женщину и сами отправились на поиски. В четверг, 13 октября, поисковики сообщили, что Ирина Косачева нашлась.

«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» - указали в сообщении организации во «ВКонтакте».