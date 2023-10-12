Пропавшую жительницу Урала нашли через два дня поисков
Участникам уральского поискового отряда «Прорыв» понадобилось два дня, чтобы найти пропавшую жительницу города Верхняя Пышма Ирину Косачеву. Об этом организация сообщила на своей странице во «ВКонтакте».
Поисковики в беседе с изданием Е1.Ru рассказали, что с просьбой о помощи в поисках пропавшей 42-летней женщины к ним обратился ее муж. Он пояснил, что 10 октября супруга вышла в магазин и исчезла.
Мобильный телефон оказался вне зоны доступа. Первый часы супруг сам искал пропавшую, но отчаялся и обратился за помощью в «Прорыв».
Участники отряда распространили ориентировки на пропавшую женщину и сами отправились на поиски. В четверг, 13 октября, поисковики сообщили, что Ирина Косачева нашлась.
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» - указали в сообщении организации во «ВКонтакте».