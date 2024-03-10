Пропавшую по пути из ТРЦ «Планета» 24-летнюю девушку нашли в Перми

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«Найдена, жива», - написали волонтеры.

Девушка 6 марта вышла из торгового центра «Планета» в Индустриальном районе и исчезла. Активисты отряда «Регион 59» бросили клич в социальных сетях с просьбой помочь в найти 24-летнюю жительницу Перми.

Подруга разыскиваемой рассказала журналистам 59.ru , что девушка могла находиться на Гайве с молодым человеком, с которым познакомилась почти неделю назад.

По словам приятельницы, мужчина с первых дней уговаривал ее переехать к нему.

Собеседница издания также отметила, что примерно спустя три часа от пропавшей приятельницы пришло сообщение, в котором она написала, что любит этого молодого человека и остается жить у него.

Ранее в Свердловской области пропавшего 45-летнего мужчину нашли мертвым. Его поиски длились более двух недель.