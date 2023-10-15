Пропавшую из центра Екатеринбурга скандальную статую льва нашли за городом

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Скульптуру городу на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Но горожане не оценили подарок и написали петицию с просьбой убрать животное из центра города. Объяснения создателя монумента о том, что он вдохновлялся статуей быка с Уолл-стрит, горожан не убедили. В итоге лев простоял только два дня, после чего исчез.

В качестве нового места установки скульптуры выбрали площадку на Челябинском тракте недалеко от поселка Патруши. Там компания «Сима-ленд» возводит свой логистический центр.

Не оценивших подарок екатеринбуржцев фирма решила наказать и пригрозила, что уберет с улицы подаренный медиаэкран. Но когда большинство жителей выступили против, технику передали на баланс города.

По данным издания Е1.RU , улица Вайнера пустовала недолго. Местные энтузиасты установили маленькую копию скандальной скульптуры, но на этот раз из картона. Самую главную деталь статуи, вызвавшую недовольство горожан, тоже покрасили золотой краской.