Пропавшую из центра Екатеринбурга скандальную статую льва нашли за городом
Вызвавшую неоднозначную реакцию у жителей Екатеринбурга статую льва с окрашенными в золото гривой, кончиком хвоста и гениталиями вывезли с пешеходной улицы Вайнера на Челябинский тракт. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание 66.RU.
Скульптуру городу на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Но горожане не оценили подарок и написали петицию с просьбой убрать животное из центра города. Объяснения создателя монумента о том, что он вдохновлялся статуей быка с Уолл-стрит, горожан не убедили. В итоге лев простоял только два дня, после чего исчез.
В качестве нового места установки скульптуры выбрали площадку на Челябинском тракте недалеко от поселка Патруши. Там компания «Сима-ленд» возводит свой логистический центр.
Не оценивших подарок екатеринбуржцев фирма решила наказать и пригрозила, что уберет с улицы подаренный медиаэкран. Но когда большинство жителей выступили против, технику передали на баланс города.
По данным издания Е1.RU , улица Вайнера пустовала недолго. Местные энтузиасты установили маленькую копию скандальной скульптуры, но на этот раз из картона. Самую главную деталь статуи, вызвавшую недовольство горожан, тоже покрасили золотой краской.