Пропавшего по пути из школы подростка нашли в Тюмени

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Активисты поблагодарили жителей за помощь в распространении информации о пропавшем 13-летнем ребенке.

Накануне в Ленинском округе подросток вышел из школы и исчез. В течение нескольких часов родители не могли с ним связаться. На поиски мальчика выдвинулись волонтеры и сотрудники полиции.

Спустя какое-то время ребенка нашли живым. Причины и обстоятельства исчезновения школьника активисты не раскрывают.

Ранее в Улан-Удэ пропала без вести финалистка конкурса «Миссис Бурятия - 2024». Она таксовала на личном автомобиле марки Mitsubishi Outlander. После очередного выезда на работу 15 апреля девушка не вернулась домой. После ее пропажи следователи возбудили уголовное дело.

В Тюмени закончились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Его нашли живым, сообщили на своей странице во «ВКонтакте» волонтеры поискового отряда «Белая Сова - Тюмень».