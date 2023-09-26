Пропавшего из красноярской колонии журналиста Сафронова нашли

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Так в ведомстве опровергли информацию о переводе бывшего сотрудника СМИ в туберкулезную больницу Норильска.

«Осужденный Сафронов <...> содержится в одном из учреждений ГУ ФСИН России по Красноярскому краю», - сказали в пресс-службе управления.

В первой половине сентября представляющий интересы журналиста Сафронова адвокат Дмитрий Катчев заявил, что его подзащитного в красноярской колонии в селе Арейском не оказалось. Он пояснил, что все отправленные письма на имя осужденного вернулись обратно с пометкой, что адресат выбыл.

В Telegram-канале группы поддержки осужденного на минувшей неделе появилось письмо за подписью журналиста, в котором он сообщил, что ждет распределения в новую колонию в красноярской туберкулезной больнице. В какое новое исправительное учреждение перевели осужденного Сафронова, пока неизвестно.

В начале августа Верховный суд России отклонил кассационную жалобу адвокатов Сафронова. Слушания прошли в закрытом режиме из-за грифа секретности.

Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года по делу о государственной измене. По словам защитников, речь шла о передаче секретных данных о работе российского оборонного комплекса спецслужбе одной из стран НАТО. В сентябре Московский городской суд приговорил журналиста к 22 годам колонии строгого режима. Попытки адвокатов обжаловать это решение ни к чему не привели.

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