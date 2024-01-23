Пропавшего 15 лет назад мужчину нашли в Тюменской области

Волонтеры 22 января получили информацию, что в больнице Ялуторовска находится мужчина с потерей памяти. Мужчина ехал в автобусе и внезапно обратился к водителю и сообщил, что он ничего не помнит.

«Он не помнил своего имени, адреса проживания, своих родных и близких. Тогда были созданы ориентировки и распространена информация в других регионах, что найден человек с потерей памяти», - рассказали в «ЛизаАлерт».

Спустя некоторое время выяснилось, что мужчину зовут Андрей. Позже его опознал мужчина из Исетска, который сдавал ему квартиру. Оказалось, потерявший память - из Кировской области, где его уже 15 лет разыскивает родная сестра.

Ранее стало известно, что свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшую полгода назад жительницу Екатеринбурга. Ее местонахождение неизвестно с 15 августа 2023 года.