30 октября 2024, 19:05

«Пропаганда безбожия». Священник Островский жестко высказался о запрете религиозной одежды

Pxhere
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Запрет носить религиозную одежду — это пропаганда атеизма. Такое заявление сделал православный священник Павел Островский в своем Telegram-канале.

«Светское государство - это когда запрещено навязывать кому-то свою религию, но это не означает, что верующим надо запрещать одеваться так, как это принято в их религии», - написал он.

Священнослужитель подчеркнул, что не видит в подобном никакой светскости. Наоборот, по словам Островского, четко прослеживается пропаганда атеизма.

Он отметил - получается, что человек не может даже поставить икону на рабочем столе, чтобы не задеть чувства окружающих. Но в таком случае, отметил священник, это чувства атеистические.

В православии ношение платка не считается обязательным, добавил Островский. Однако в исламе этот атрибут является обязательным элементом одежды для женщин-мусульманок. Одно дело - никаб, который скрывает лицо. Тогда можно рассуждать про безопасность, но платок, по мнению священника, никому не мешает.

«Почему должно вводиться ограничение, которое было логично во времена СССР, когда была пропаганда безбожия, но совершенно нелогично сегодня», - добавил Островский.

Ранее скандал разгорелся во Владимирской области из-за запрета носить хиджабы в школах. Муфтий Подмосковья Рушан Аббясов заявил, что это прямое нарушение конституции. Он напомнил, что Россия - многонациональная и многорелигиозная страна.

Депутат Адам Делимханов отметил, что подобные действия могут вызвать недоверие к государственным институтам у верующих. По его мнению, прикрывать подобную дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях - абсолютная провокация.

Запрет носить религиозную одежду - это пропаганда атеизма. Такое заявление сделал православный священник Павел Островский в своем Telegram-канале.

Священники Одежда Православие Запреты Религия Ислам
30 октября 2024, 18:00
Риелтор рассказала о подводных камнях законопроекта о специалистах по недвижимости
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Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ при участии бизнес-сообщества разрабатывает законопроект, регулирующий риелторскую деятельность. Специалистам по недвижимости понадобятся подтвержденная квалификация, отсутствие судимости и трудовой договор. О подводных камнях такого законопроекта рассказала 360.ru риелтор Наталья Перескокова.

Она заявила, что подобный закон нужен уже очень давно, но разрабатывать его надо с максимальной ответственностью и профессионализмом.

«К сожалению, иногда законы вырабатываются людьми, очень далекими от недвижимости, и затем эти законы принимаются. А вот мы, непосредственно специалисты рынка недвижимости, знаем, что нужно сделать и как нужно сделать, чтобы этот закон был во благо», - добавила собеседница 360.ru.

Главной проблемой Перескокова назвала то, что ни в одном вузе не готовят дипломированных специалистов по недвижимости. Она заявила, что не очень понимает, кто должен оценивать квалификацию риелторов. Кроме того, специалист задалась вопросом, кто входит в бизнес-сообщество, помогающее в разработке проекта.

«Вот, например, меня почему-то нет в этой рабочей группе, а я считаю, что я могла бы принести реальную пользу, прям вот реальную. Если бизнес-сообщество - это генеральные директора крупных агентств, то директора и владельцы крупных агентств не работают напрямую с клиентами», - заявила она.

По ее словам, для оказания качественных услуг в будущем необходимо понимать потребности клиентов.

Ранее Перескокова рассказала, как купить квартиру после очередного повышения ипотечных ставок.

Госдума РФ Работа Квартиры
30 октября 2024, 14:10
Хозяина бутовских коз вызвали в суд. Мужчина назвал иск надуманным
Телеканал «360»
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В Зюзинском суде прошло заседание по иску, ответчиком по которому выступил хозяин бутовских коз Валерий Аникеев. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Иск поступил от ГБУ «Жилищник» района Южное Бутово о причинении ущерба зеленым насаждениям. Аникеев назвал дело надуманным и заявил, что на нем хотят нажиться. Он подчеркнул, что не согласен с требованиями иска.

«Нет, конечно, это надуманный иск <…> Я ему встречный иск подам. Хочет получить незаработанные деньги», - сказал мужчина журналистам.

Аникеев заметил, что истец якобы утащил его машины, так как посчитали их брошенными. По его словам, это произошло после того, как дети разбили стекла в двух его автомобилях.

Мужчина попросил перенести слушание по делу, так как плохо себя чувствует. Он отметил, что у него поднялась температура и он, возможно, заболел ковидом.

«Я не в состоянии, я пришел только из уважения к суду», - подчеркнул он.

Новое заседание назначили на 10 декабря. Мужчина обещал в следующий раз угостить журналистов молоком.

Это не первое разбирательство с участием Валерия Аникеева. В августе комитет ветеринарии Москвы обратился в суд против жителя Бутова, который держал коз с нарушением законодательства. В октябре Зюзинский суд Москвы предписал Аникееву обработать территорию, поменять забор и положить покрытие для надлежащего содержания животных.

Суд Животные Мужчины Москва
30 октября 2024, 10:43
Риск роста подпольного бизнеса из-за алкоограничений в стране не испугал Госдуму
Freepik
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Поэтапное сокращение часов продажи алкогольных напитков в России не спровоцирует бум нелегальной торговли. Об этом в беседе с 360.ru заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее он выступил с призывом начать поэтапное ограничение времени продажи спиртного в стране.

«У нас нелегальный рынок большой. Даст ли ограничение во времени какой-то импульс на нелегальную плоскость - частично, да. Но все зависит от того, насколько правоохранительная система профессионально работать будет», - подчеркнул депутат.

Хамзаев выразил уверенность, что сейчас необходимо идти по пути сокращения объемов, времени, мест продажи алкоголя. На это уже давно есть запрос в обществу. И он, по его мнению депутата, очень высокий.

«Такой запрос в обществе высокий в силу чрезвычайности. Я имею в виду смертность, преступность и другие определенные негативные проявления в молодежном секторе, да в целом и в бытовых вопросах», - добавил он.

И на такие запросы общественности крайне важно своевременно отвечать, продолжил Хамзаев. Но действовать при этом, безусловно, нужно грамотно и поэтапно, уточнил собеседник 360.ru.

На вопрос, сильно ли подобный законопроект повлияет на ситуацию c уровнем пьянства, ведь люди могут закупаться алкоголем впрок, Хамзаев указал на то, что в любом случае положительный эффект обязательно будет.

«Даст ли это свой правильный позитивный эффект? Даст! А вот какой? В нашем случае любой эффект - это хорошо», - заключил Хамзаев.

Ранее парламентарий поддержал предложение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова ограничить продажу спиртного в регионе по будням двумя обеденными часами - с 12 до 14. Также он выступил за ограничение продажи алкогольной продукции в будние и выходные дни.

Алкоголь Депутаты Торговля Россия
30 октября 2024, 02:56
ФАС проверит цены на «детские» тарифы такси
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Федеральную антимонопольную службу запрос с просьбой проверить обоснованность установленных цен на «детские» тарифы такси. Фрагмент обращения опубликовало РИА «Новости».

Чернышев отметил, что разница в стоимости может отличаться в несколько раз, хотя на маршруте зачастую работает одна и та же машина.

«Одно только наличие детского кресла не может быть основанием для существенного удорожания услуги, а повышение именно „детского“ тарифа представляется несправедливым по отношению ко многим семьям», - заявил депутат.

Ранее в Госдуме заявили, что необходимо запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в непогоду, а также другие периоды повышенного спроса. В критических ситуациях, например, когда нужно отвезти ребенка в больницу, завышенные тарифы могут стать серьезной проблемой.

Дети Госдума РФ Депутаты Такси

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