Пролет авиации завершил парад Победы на Красной площади
В небе над Красной площадью 9 мая пролетели авиационные группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи». Вместе с ними во время парада Победы в воздух поднялись штурмовики.
Авиация разделилась на две группы. «Русские витязи» пролетели на истребителях Су-30СМ, «Стрижи» - на фронтовых МиГ-29, а шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо над Москвой цветами российского триколора.
После прохода военной техники с Красной площади последними ушли военные музыканты. Они исполнили «Прощание славянки».
Подготовку авиации к параду Победы сняли на видео, как и момент взлета пилотажных групп с аэродрома Кубинки.