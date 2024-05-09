Пролет авиации завершил парад Победы на Красной площади

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Авиация разделилась на две группы. «Русские витязи» пролетели на истребителях Су-30СМ, «Стрижи» - на фронтовых МиГ-29, а шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо над Москвой цветами российского триколора.

После прохода военной техники с Красной площади последними ушли военные музыканты. Они исполнили «Прощание славянки».

Подготовку авиации к параду Победы сняли на видео, как и момент взлета пилотажных групп с аэродрома Кубинки.