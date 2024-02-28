Прокуроры добились выплаты более 650 млн рублей пострадавшим от приставов

«По поручениям Игоря Краснова после масштабных проверок в течение двух лет восстановили нарушенные в результате неправомерных действий приставов права свыше 60 тысяч граждан», - указали в ведомстве.

Также прокуроры защитили интересы должников и взыскателей. Среди них - 20 тысяч граждан из числа социально уязвимых категорий и более тысячи участников СВО и членов их семей.

Так, необоснованно удержанные средства вернули пенсионеру в Камчатском крае, которому пять месяцев не платили полагающихся соцвыплат. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, правоохранители пресекли факты оказания психологического давления на людей с использованием личных данных и неправомерного взыскания средств. Например, в Алтайском крае кредитную организацию оштрафовали на 55 тысяч за нарушение требований о периодичности звонков и текстовых сообщений должникам.

В Кировской области предъявили иски в защиту семи россиян, без ведома которых заключили кредитные договоры на сумму три миллиона рублей. Прокуратура продолжает активно работать в данном направлении, которое является одним из приоритетным.

Генпрокуратура ранее поддержала предложение заменить штрафы бизнесменам предупреждением при первичном административном правонарушении.