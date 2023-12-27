27 декабря 2023, 19:20

Прокурор попросил шесть и семь лет колонии двум участникам «Маяковских чтений»

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В Тверском суде Москвы прошли прения сторон по делу участников «Маяковских чтений». Прокурор потребовал отправить Егора Штовбу и Артема Камардина на шесть и семь лет в колонию из-за чтения оскорбительных стихов о Донбассе, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, гособвинитель также попросил штраф для обоих подсудимых в размере 500 тысяч рублей.

В материалах суда указано, что участники «Маяковских чтений» проходят по двум уголовным делам - о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия.

Суд также приговорил ранее по этому делу Николая Дайнеко. Ему назначили наказание в виде четырех лет колонии.

Осенью прошлого года несколько человек устроили несанкционированную акцию рядом с памятником Маяковскому в Москве. Участники мероприятия прочитали стихи, которые оскорбили ополченцев и детей Донбасса. После задержания чтецы принесли свои извинения, следствие возбудило против них уголовное дело об экстремизме.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы признал виновным полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова в административном нарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Суд Экстремизм Москва 2023
27 декабря 2023, 19:31
«Сумма не важна». Благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» раскрыли причины иска к Ивлеевой
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Благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» подали иск к блогеру Анастасии Ивлеевой после ее «голой» вечеринки. Причиной стало возмущение родственников бойцов СВО и самих защитников Отечества. Об этом «360» рассказала президент организации «Мы рядом» Ольга Лукманова.

«БФ „Сокол“ и БФ „Мы рядом“ приняли решение подать коллективный иск к Ивлеевой Анастасии в соответствии со статьей 150 ГК РФ - нарушение достоинства личности! Сумма иска составит один рубль, так как у фондов не финансовый интерес, а цель защитить права наших ребят, которые рискуют своими жизнями ради мирного неба над нашей головой!» - отметила Лукманова.

Она добавила, что к заявлению в отношении Ивлеевой могут присоединиться все желающие. Сейчас количество истцов составляет около 60 человек.

«Решение было принято вчера. В Telegram-канале очень активное обсуждение было всего, там у нас очень много родственников ребят, которые находятся на СВО. Они были шокированы такой ситуацией. <…> Нам сумма не важна. <…> Главное - извинения перед родственниками ребят», - добавила президент фонда.

Ранее группа из 22 человек подала коллективный иск о компенсации морального вреда за вечеринку телеведущей. Заявление зарегистрировал Хамовнический суд Москвы.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 19:27
Путин заявил, что все победы закладываются в школе
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Президент Владимир Путин подвел итоги заседания Государственного совета. Во время мероприятия он заявил, что все победы закладываются в школе, сообщил сайт Кремля.

Школы Владимир Путин
27 декабря 2023, 18:55
День ветеранов боевых действий предложили учредить в России
РИА «Новости»
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Депутаты Тульской областной думы внесли в ГД законопроект об учреждении Дня ветеранов боевых действий на государственном уровне. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Памятную дату предложили отмечать 1 июля. В этот день ее уже празднуют в ряде регионов России по инициативе общественных объединений и населения.

«Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах», - подчеркнули в документе.

В пояснительной записке к законопроекту указали, что официальное установление памятной даты не только станет выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но и послужит их объединению. Предполагается также, что новый праздник будет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что ветераны боевых действий начнут получать электронные удостоверения в 2024 году.

Праздники Ветераны Депутаты
27 декабря 2023, 18:21
Более 50 тысяч выступлений прошли в московском метро в этом году
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В 2023 году на площадках в московском метрополитене музыканты проекта «Музыка в метро» провели свыше 50 тысяч выступлений. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Известные поп-хиты, народные песни, зажигательная рок музыка, душевные джазовые мотивы, нестареющая классика и авторские мелодии радовали пассажиров Московского метро», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в 2023 году зафиксировали рекорд по количеству заявок на участие в новом сезоне проекта. Их поступило более тысячи.

Также в этом году открыли пять новых площадок для выступлений на станциях «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар» БКЛ, Лихоборы МЦД-3 и на международном автовокзале «Северные ворота».

Так, в начале декабря на станции метро «Мичуринский проспект» концерт дала певица Ольга Серябкина.

Песни Музыка Метро Москва 2023 Метро Москвы

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