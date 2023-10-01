Прокуратура взяла на контроль взрыв газа в многоквартирном доме в Тобольске
Прокурор Тюменской области Владислав Московских распорядился провести проверку из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске. По предварительным данным, пострадали три человека.
«1 октября 2023 года в десятом часу вечера на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по улице Ремезова произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением», - отметили в ведомстве.
Прокурор Тюменской области взял на личный контроль ход и результаты процессуальной проверки, по итогам которой примут соответствующие меры реагирования.
По данным регионального МЧС, после взрыва газа сначала загорелся балкон квартиры на пятом этаже, потом огонь перекинулся на крышу. Спасатели эвакуировали из дома около 300 человек. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
В тушении задействовали 20 единиц основной и специальной техники МЧС России. На месте пожара также работают пять карет скорой помощи. Медики госпитализировали трех человек.