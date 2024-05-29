Прокуратура Воронежской области проверит данные о досмотре школьницы перед ЕГЭ

«Прокуратура области рассмотрит публикации средств массовой информации о возможных нарушениях в средней школе № 62 Воронежа», - указали в надзором ведомстве.

При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.

По данным «Известий» , выпускников школы в Воронеже заставили раздеться перед сдачей ЕГЭ , чтобы пройти через металлодетектор. Один из подростков отметил, что его попросили снять брюки. Он отметил, что на его одежде не было металлических элементов.

По данным СМИ, заставляли раздеться даже девушек. Их просили снять нижнее белье. Как сообщили «Вести Воронеж» , специалисты провели проверку и установили, что никакие этические нормы якобы не нарушались, так как к ребятам не прикасались. А девушек досматривали только охранники-женщины.