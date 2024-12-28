Прокуратура предостерегла двух глав духовных управлений мусульман за фетву о многоженстве

Российские предприниматели могут получить меры поддержки для бизнеса при помощи нового сервиса «Жизненная ситуация». Информация об этом появилась на официальном сайте правительства.

Новый сервис позволит бизнесменам получать необходимые услуги почти в два раза быстрее: срок получения мер сократится с 22 до 12 дней.

Также с его помощью можно оформить финансовые меры поддержки (субсидии, гранты, льготные кредиты), социальные заказы на оказание государственных и муниципальных услуг, а также нефинансовые меры поддержки (обучение и консультации), без лишних документов и посещений ведомства.

«Время, которое предприниматели сэкономят на оформлении бумаг, можно посвятить как развитию бизнеса, так и обучению, подобрать которое тоже можно при помощи сервиса», - отметил зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала о возможности подачи заявления на «Госуслугах» тем, кто хочет получить единое пособие на детей.