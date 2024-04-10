Прокуратура обжалует приговор водителю, сбившему поэта Рубинштейна

«В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда», - рассказали в пресс-службе.

Поэт и публицист Лев Рубинштейн попал под колеса автомобиля на улице Образцова на северо-востоке Москвы в первой половине января. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи почти неделю бились за то, чтобы спасти жизнь 79-летнего мужчины. Однако 14 января он скончался.

Водителя легкового автомобиля, сбившего поэта на пешеходном переходе, признали виновным в аварии. Он получил один год и восемь месяцев условно.