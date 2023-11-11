11 ноября 2023, 17:40

Прокуратура начала проверку Юрия Дудя по статье о дискредитации армии

РИА «Новости»
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Московская прокуратура начала проверку журналиста и блогера Юрия Дудя* по статье о дискредитации армии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Поводом для проверки Дудя* стало обращение со стороны общественника после публикации видеоинтервью блогера с Вадимом и Викторией Цыгановыми.

Ранее в прокуратуру с просьбой проверить новый видеоматериал блогера обратился руководитель проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он отмечал, что на протяжении всего интервью Дудь* в уничижительной и циничной форме выражал свое мнение о действиях российской армии на территории Украины, а также о представителях государственных структур и президенте России.

В июле 2022 года московский суд выписал Дудю* штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей в среде несовершеннолетних.

Кроме того, в октябре 2021 года блогера оштрафовали за пропаганду наркотиков.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Прокуратура РФ Юрий Дудь
11 ноября 2023, 17:59
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в следующем году
РИА «Новости»
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В 2024 году россиянам наиболее выгодно взять отпуск в июле и октябре. Об этом РИА «Новости» рассказала член Ассоциации юристов России, юрист Марина Астаева.

По ее словам, самые небольшие отпускные получат сотрудники, которые решат отдохнуть в январе.

«Для выплат компенсации за неиспользованные отпуска и оплаты отпусков средний дневной заработок исчисляется за прошлые календарные 12 месяцев. Из этого следует, что чем больше рабочих дней в месяце, тем больше отпускных получат работник», - сказала Астаева.

Адвокат рекомендовала брать отпуск в те месяцы, где дополнительных праздничных или выходных дней не предусмотрено. Этот момент можно уточнить в производственном календаре.

«Уже сейчас понятно, что в январе их всего 17, а больше всего придется работать в июле и октябре - 23 дня. Соответственно, выгоднее брать отпуск на июль и октябрь», - заключила Астаева.

Ранее россиянам дали совет, как определиться с лучшим местом для отдыха в ноябре.

Россия Работа
11 ноября 2023, 12:26
Стало известно, куда исчезла звезда «Сватов» Артемьева
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Полюбившаяся зрителям по роли в сериале «Сваты» Людмила Артемьева перестала появляться на публике и активно участвовать в мероприятиях. Издание News.ru рассказало, чем сейчас занимается актриса.

По информации источника, Артемьева по-прежнему играет в театре, как и в кино. Летом 2021 года в СМИ появилась информация, что она завершила карьеру, однако это оказалось фейком.

В 2022 году артистка принимали участие в картинах «Пианистка» и «Артек. Большое путешествие», а в 2023 году свет увидела картина «Яга» с ее участием.

О личной жизни Артемьевой на данный момент ничего не известно. Ранее она была замужем за актером Сергеем Парфеновым.

Народный артист России Анатолий Васильев признавался, что ему было неприятно из-за отношения Артемьевой к своим поклонникам. Он отметил, что артистка «шарахала людей» , из-за чего ему становилось неудобно находиться рядом.

Кино Актеры
11 ноября 2023, 05:56
Россиянам рассказали, как выявить подделку на маркетплейсе
Unsplash
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Чтобы не купить подделку на маркетплейсе, нужно просканировать QR-код после получения заказа. Об этом рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Плеханова Елена Райкова при беседе с агентством «Прайм».

Еще перед заказом специалист посоветовала внимательно изучать всю информацию на карточке товара. Необходимо всегда просматривать отзывы, фото и видео. Еще стоит обращать внимание на профиль продавца на торговой площадке.

При получении товара нужно его проверить на наличие маркировки «Честный знак». Через одноименное приложение можно отсканировать QR-код, который покажет все данные о качестве, составе, стране происхождения и безопасности товара.

«Таким образом можно проверять обувь и одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы», - уточнила Райкова.

Она добавила, что заказ нужно не забывать оценивать и визуально. Если в нем что-то не устраивает, то в течение 14 дней можно обратиться в маркетплейс с претензией.

Магазины
11 ноября 2023, 03:46
Места в очереди за билетами на «Щелкунчик» стали продавать за 100 тысяч рублей
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Места в очереди в кассу Большого театра на постановку «Щелкунчик» начали бить все рекорды. За место в первой сотне перекупщики стали просить уже 100 тысяч рублей, сообщил RT.

По словам стоящих в очереди людей, место в первой сотне предлагают по цене от 100 тысяч рублей. А вот стоимость места в середине стоящих уже дешевле.

«Перекупщики готовы продать места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей», - рассказали очевидцы.

Ранее жители Москвы пожаловались на многочасовую очередь в театр. После этого в интернете появились объявления о продаже мест в очереди, стоимость которых варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. Столичная прокуратура провела проверку и злоумышленников задержали.

Источник «360» сообщил, что стоящей за билетами на балет «Щелкунчик» женщине стало плохо в давке. К театру вызывали скорую помощь. Из-за повышенного спроса на предновогодний показ «Щелкунчика» руководство Большого театра решило ввести специальный график продаж билетов.

Театры Москва 2023

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