Прокуратура начала проверку Юрия Дудя по статье о дискредитации армии

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Поводом для проверки Дудя* стало обращение со стороны общественника после публикации видеоинтервью блогера с Вадимом и Викторией Цыгановыми.

Ранее в прокуратуру с просьбой проверить новый видеоматериал блогера обратился руководитель проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он отмечал, что на протяжении всего интервью Дудь* в уничижительной и циничной форме выражал свое мнение о действиях российской армии на территории Украины, а также о представителях государственных структур и президенте России.

В июле 2022 года московский суд выписал Дудю* штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей в среде несовершеннолетних.

Кроме того, в октябре 2021 года блогера оштрафовали за пропаганду наркотиков.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.