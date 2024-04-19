Прокуратура города Лыткарино нашла сайты с признаками финансовых пирамид

Чтобы ограничить доступ к таким порталам, прокурор города обратился в суд с просьбой признать размещенную там информацию запрещенной к распространению на территории страны.

«Решениями Лыткаринского городского суда требования прокурора города удовлетворены. Судебные решения вступили в законную силу», - сказано в публикации.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал ведущей «360» Екатерине Малашенко, что виртуальный мир в последнее время стал особенно опасным для молодого поколения и детей. В нем большое количество мошенников и преступников, которые ведут противоправную деятельность в мессенджерах и других платформах.

Он призвал родителей блокировать подозрительные чаты. Если в них оказались признаки серьезного правонарушения - обращаться в полицию.