Прокрутивший тело своей девушки в мясорубке россиянин оказался на свободе
Житель Пермского края, которого на 11 лет осудили за убийство бывшей девушки, оказался на свободе. Свою возлюбленную мужчина лишил жизни пять лет назад, после этого он прокрутил ее тело в мясорубке и в пакетах выбросил в реку. Об этом сообщил портал «59.ru».
Мужчина получил 11 лет тюрьмы, но отбыл всего три года наказания, после чего ушел на СВО. Летом по городку Губаха, где он жил, пошли слухи о том, что мужчину помиловали.
Мужчина признался в убийстве своей возлюбленной во время следствия по делу. По его словам, все случилось в ходе ссоры.
«Расчленил тело, переработал в мясорубке, кости собрал в три пакета и выбросил в реку, дома провел тщательную уборку», - рассказывал обвиняемый на допросах несколько лет назад.
С 2019 года мужчина отбывал наказание в колонии № 37 под Чусовым. В зоне СВО он был до апреля 2023 года, помилование он получил спустя еще два месяца. В родной городок мужчина возвращаться не намерен, в его планах переехать в Анапу.
Также мужчина обязан выплатить компенсации по миллиону рублей отцу и сестре убитой девушки.
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