Прокрутивший тело своей девушки в мясорубке россиянин оказался на свободе

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Мужчина получил 11 лет тюрьмы, но отбыл всего три года наказания, после чего ушел на СВО. Летом по городку Губаха, где он жил, пошли слухи о том, что мужчину помиловали.

Мужчина признался в убийстве своей возлюбленной во время следствия по делу. По его словам, все случилось в ходе ссоры.

«Расчленил тело, переработал в мясорубке, кости собрал в три пакета и выбросил в реку, дома провел тщательную уборку», - рассказывал обвиняемый на допросах несколько лет назад.

С 2019 года мужчина отбывал наказание в колонии № 37 под Чусовым. В зоне СВО он был до апреля 2023 года, помилование он получил спустя еще два месяца. В родной городок мужчина возвращаться не намерен, в его планах переехать в Анапу.

Также мужчина обязан выплатить компенсации по миллиону рублей отцу и сестре убитой девушки.

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