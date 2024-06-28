28 июня 2024, 16:54

Производство по взысканию долгов Навального приостановили

Global Look Press
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила исполнительное производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ФССП Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума.

«Исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником», - информировал он.

По закону в случае смерти должника судебный пристав должен заменить его на правопреемника. Пока соответстующего судебного акта в ФССП не поступало.

Алексей Навальный скончался в феврале 2024 года в исправительной колонии, куда попал за мошенничество и создание и финансирование экстремистского сообщества.

Долги Законы Алексей Навальный
28 июня 2024, 16:48
Отмену моратория на смертную казнь предложили рассмотреть в России
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению председателя СК, в отдельных случаях такая мера необходима.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», - подчеркнул он.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин подчеркнул, что при действующей Конституции смертная казнь - недопустимая мера. А замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева допускала, что смертную казнь в стране вернут.

Смертная казнь
28 июня 2024, 16:41
Умер музыкант и писатель Кинки Фридман
Global Look Press
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Не стало американского музыканта и писателя Кинки Фридмана. Он скончался от болезни Паркинсона в возрасте 79 лет, сообщили журналисты The Guardian.

По данным издания, в соцсетях Фридмана разместили пост, в котором сказано, что в последние годы музыканту пришлось пережить много боли и потерь. Несмотря на это, артист сохранял до последнего боевой дух.

«Кинки будет жить, пока читают его книги и поют его песни», - написали авторы публикации.

Кинки Фридман родился 31 октября 1944 года в Чикаго в русско-еврейской семье. В раннем возрасте заинтересовался поп-музыкой и шахматами. В семь лет он оказался одним из 50 местных игроков, которых позвали сразиться с американским гроссмейстером Сэмюэлем Решевски в Хьюстоне.

Фридман был близким другом певца Боба Дилана и написал несколько детективных романов. Американский кантри-исполнитель также получил известность как «еврейский ковбой» после своей песни «Мой губернатор - еврейский ковбой». Это был намек на его попытку в 2006 году баллотироваться на пост губернатора Техаса. За него проголосовали около 13% избирателей.

Болезни Концерты Шоу-бизнес
28 июня 2024, 16:10
«Неадекватные предложения». Депутат раскритиковал идею сократить сроки аборта
РИА «Новости»
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Предложение сократить сроки аборта по желанию женщины является экзотическим, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Lenta.ru. Он признался, что не поддерживает эту инициативу.

По словам парламентария, профильный комитет не обращался с такими рекомендациями к Минздраву. Речь идет о предложениях круглого стола, который организовали в Госдуме при комитете.

«Там были еще более неадекватные предложения по поводу того, что должен отец давать свое разрешение на аборт, и вообще запретить аборты», - рассказал Куринный.

Он добавил, что таким образом кто-то решил позаботиться о демографии и повысить ее запретительными методами.

Ранее в России предложили сократить срок проведения аборта без медицинских показаний с 12 до девяти недель. Такая инициатива может навредить , считает гинеколог, сексолог Тамара Мальцева.

Здравоохранение Госдума РФ Депутаты
28 июня 2024, 13:32
Работу «Кухни на районе» предложили остановить на 90 суток из-за заражений ботулизмом
Пресс-служба Следственного комитета
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Специалисты Роспотребнадзора призвали суд приостановить работу сервиса «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») на три месяца из-за массового отравления ботулизмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заявление прозвучало в Люблинском суде Москвы.

«Пока нет подтвержденной лабораторной проверкой причины заражения ботулизмом больных, мы просим приостановить деятельность до 90 суток», - произнес представитель Роспотребнадзора.

Он пояснил, что санитарно-эпидемиологического исследование, которое установит наличие или отсутствие ботулотоксина в продукции компании, еще не завершилось. Лабораторное исследование проводится на живых белых мышах.

По словам представителя ведомства, уже выяснилось, что посещение, где готовили салаты, не соответствовало санитарным нормам.

О временной приостановке работы «Кухни на районе» стало известно еще 16 июня.

Еда Роспотребнадзор Ботулизм Случаи ботулизма в России

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