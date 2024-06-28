Производство по взысканию долгов Навального приостановили

«Исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником», - информировал он.

По закону в случае смерти должника судебный пристав должен заменить его на правопреемника. Пока соответстующего судебного акта в ФССП не поступало.

Алексей Навальный скончался в феврале 2024 года в исправительной колонии, куда попал за мошенничество и создание и финансирование экстремистского сообщества.