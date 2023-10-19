Производство одежды в Москве увеличили в три раза с начала года

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По его словам, более 250 московских компаний занимаются производством одежды, обуви, сумок, головных уборов и других товаров. С января по август в столице выпустили 283 тысяч мужских и женских костюмов и пиджаков и свыше 120 тысяч пар брюк.

«Для развития предприятий легкой промышленности мы создали комфортные условия и преференции, которые можно получить на инвестиционном портале Москвы», - рассказал Собянин.

Так, компаниям, получившим статус промышленного комплекса, предоставят значительные налоговые льготы. Резидентов особой экономической зоны Москвы освободят от имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет, а ставка налога на прибыль для них составит всего 2%.

Кроме того, для масштабных инвестиционных проектов, например, для строительства новых производств, Москва выделит земельные участки.

Ранее в Москве учредили новый почетный знак для промышленников.