Производство новой модели Lada в Санкт-Петербурге могут начать в этом году

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Название новинки и сегмент, в котором ее представят, Соколов не раскрыл. Это будет уже вторая модель на конвейере завода «Лада Санкт-Петербург». Первую модель - Lada X-Cross 5 - начали выпускать с июня этого года.

«Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но повторюсь, все это потребует донастройки схем взаимодействия», - подчеркнул президент «АвтоВАЗа».

Соколов уточнил, что достигнутые договоренности будет необходимо «материализовать в другой юридической форме». На это может уйти время.

«Мы знаем, как юристы досконально - особенно, когда „АвтоВАЗ“ де-юре попал в SND-лист, - начнут копаться в запятых. Сколько это займет времени? Я не знаю, и никто не скажет», - добавил собеседник агентства.

По его словам, подгонять юристов не имеет смысла - специалисты должны делать свою работу. А до конца года остается, по сути, всего три месяца. При этом только на логистику требуется примерно 40 дней, указал Соколов. Нужно время и для организации производства.

«Но можно сказать, что мы нацелены на запуск второй модели в Петербурге на рубеже 2023–2024 годов», - подчеркнул топ-менеджер.

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