22 мая 2024, 14:26

Производство инновационных биотехнологических лекарств появится в Москве

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В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали создание исследовательского и производственного комплекса биотехнологической компании «Артселленс». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Центром исследований и разработок «Артселленса» стала площадка «Технополис Москва» в Печатниках. Основное производство сосредоточили в Зеленограде. Финансированием этого проекта занялась столица, а также Сбер, указал Овчинский.

«Развитие медицины и технологий, связанных с ней, - одна из ключевых задач для столичной промышленности», - добавил он.

В скором времени на площадках ОЭЗ появится не только производство, но и научно-исследовательский центр. Компания уже получила статус резидента экономической зоны, добавил руководитель департамента. По его словам, это поможет производителю получить льготы, а сэкономленные таким образом деньги можно будет направить на собственное развитие.

«Инвестиционный кредит на постройку был взят благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства, который компенсировал часть процентных платежей. Сейчас ведется проектирование внутреннего оснащения будущих объектов», - добавил Овчинский.

Вице-президент Сбербанка, председатель Мосбанка Вячеслав Цыбульников отметил, что одним из основных направлений деятельности финансовой организации была и остается поддержка компаний, которые предоставляют медицинские услуги. Кроме того, банк заинтересован в помощи по развитию фармацевтики.

«Сбер предоставляет клиентам широкую линейку банковских продуктов и нефинансовых сервисов на всех стадиях реализации новых проектов, а также в процессе финансирования деятельности предприятий и организаций», - отметил он.

Компания «Артселленс» займется разработкой и полным циклом производства препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний.

В рамках первого этапа проекта уже в 2025 году в Печатниках запустят биотехнологическое производство R&D-центра. Во время второго этапа запустят также биотехнологический завод в «Алабушево».

Лекарства Медицина Деньги Промышленность Москва
22 мая 2024, 14:18
Российских садоводов оштрафуют за неиспользованную землю
РИА «Новости»
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Нормы по использованию земель сельхозназначения распространят на частные сады и огороды. Собственники обязаны освоить их в течение трех лет. Такие правила включили в подготовленный Росреестром законопроект, получивший одобрение правительства. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости».

Под освоением земельного участка авторы законопроекта указали приведение его в пригодное для использования состояние. Какие работы предстоит провести собственникам и признаки неосвоения земли пропишут в дополнительном постановлении к середине января 2025 года.

За нарушение этих норм владельцам грозит административный штраф в размере от одного до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка для частных лиц, до 2% - для чиновников и до 5% - для компаний.

Сейчас такие нормы действуют только для земель сельскохозяйственного назначения. Владельцы платят штрафы за сорняки, покрывающие половину площади участка, захламление, незаконные постройки и загрязнения.

Министерство юстиции в своем заключении отметило, что такие правила нельзя распространять на сады и огороды, так как многие владельцы используют участки в качестве дач, где отдыхают, а не занимаются выращиванием продукции.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что в случае принятия законопроекта руководство садово-огороднических товариществ получат механизм воздействия на недобросовестных собственников. Он пояснил, что заброшенные участки становятся рассадниками сорняков. При этом законных прав для выкупа участка сейчас нет.

В начале октября прошлого года земельные инспекторы обнаружили, что 12,5 тысячи участков сельскохозяйственного назначения использовались в нарушении правил. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова пояснила, что, если владелец земли на протяжении трех лет пользовался ей не по назначению, то против него могут начать судебную процедуру по конфискации участка.

Штрафы Законы Россия Сад и огород
22 мая 2024, 12:15
Сбербанк потребовал взыскать с Валерии Гай Германики 25 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Сбербанка о взыскании с кинорежиссера Валерии Гай Германики-Молчановой суммы в размере чуть более 25 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась в регистре арбитражных дел.

Заявление подали в суд 20 мая. Приказное производство, которое используется в данном случае, является формой упрощенного судопроизводства, позволяющего при наличии определенных условий выносить судебный приказ, который также действует как исполнительный документ.

Валерия Гай Германика известна своей работой над такими сериалами, как «Школа», «Краткий курс счастливой жизни» и «Обоюдное согласие».

Режиссер отметила, что ей комфортнее работать с непрофессиональными актерами. Она призналась, что часто зовет в проекты своих друзей и знакомых.

Суд Кино Режиссер Сбербанк
22 мая 2024, 09:46
Льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке могут отменить. Чем это грозит
РИА «Новости»
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Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщил «Коммерсант». По оценкам авиакомпаний, такая мера может привести к росту стоимости билетов и сокращению убыточных рейсов в регион.

В S7 отметили, что при отмене льготных тарифов стоимость билетов может измениться, потому что пониженный коэффициент на Дальнем Востоке уже занимает существенную часть в стоимости рейса.

Кроме того, в перспективе это грозит и сокращением полетной программы в регион, где себестоимость перевозок выше, чем в других субъектах, добавили в S7.

По оценке «Уральских авиалиний», на Дальнем Востоке большая доля субсидируемых перевозок и тарифы по ним уже несколько лет остаются убыточными. В компании так же предупредили, что отмена льгот на аэронавигацию приведет к росту стоимости билетов для нельготных категорий пассажиров и возможному сокращению объемов перевозок на фоне роста доли убыточных рейсов.

При этом в прошлом году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию подскочили на 68%, до 30,7 миллиарда рублей.

В марте 2020 года регулятор установил для Дальнего Востока коэффициент в 0,01 от ставки в рамках поддержки в пандемию. В совокупности перевозчики должны были сэкономить порядка 4,7 миллиарда рублей за полгода. Источник издания в Минтрансе обратил внимание, что мера изначально вводилась именно как временная.

Авиация
22 мая 2024, 09:31
Король Бахрейна в среду приедет в Россию
Global Look Press
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В среду король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа совершит официальный визит в Россию. Он приедет в страну для переговоров об итогах прошедшего 16 мая общеарабского саммита и двусторонних отношениях.

«Король Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет в Москву с визитом по приглашению президента дружественной Российской Федерации Владимира Путина», - сообщило агентство BNA.

По информации источника, в повестку визита войдут переговоры по вопросам текущей международной и региональной ситуации, двустороннего сотрудничества и итогам прошедшего 16 мая 33-го арабского саммита.

По итогам саммита арабские лидеры приняли декларацию о размещении международных миротворцев на территории палестинского сектора Газа до реализации решения о создании двух независимых государств.

Ранее Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярного мирового порядка.

Международные отношения Россия Переговоры

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