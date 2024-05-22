Производство инновационных биотехнологических лекарств появится в Москве

Центром исследований и разработок «Артселленса» стала площадка «Технополис Москва» в Печатниках. Основное производство сосредоточили в Зеленограде. Финансированием этого проекта занялась столица, а также Сбер, указал Овчинский.

«Развитие медицины и технологий, связанных с ней, - одна из ключевых задач для столичной промышленности», - добавил он.

В скором времени на площадках ОЭЗ появится не только производство, но и научно-исследовательский центр. Компания уже получила статус резидента экономической зоны, добавил руководитель департамента. По его словам, это поможет производителю получить льготы, а сэкономленные таким образом деньги можно будет направить на собственное развитие.

«Инвестиционный кредит на постройку был взят благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства, который компенсировал часть процентных платежей. Сейчас ведется проектирование внутреннего оснащения будущих объектов», - добавил Овчинский.

Вице-президент Сбербанка, председатель Мосбанка Вячеслав Цыбульников отметил, что одним из основных направлений деятельности финансовой организации была и остается поддержка компаний, которые предоставляют медицинские услуги. Кроме того, банк заинтересован в помощи по развитию фармацевтики.

«Сбер предоставляет клиентам широкую линейку банковских продуктов и нефинансовых сервисов на всех стадиях реализации новых проектов, а также в процессе финансирования деятельности предприятий и организаций», - отметил он.

Компания «Артселленс» займется разработкой и полным циклом производства препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний.

В рамках первого этапа проекта уже в 2025 году в Печатниках запустят биотехнологическое производство R&D-центра. Во время второго этапа запустят также биотехнологический завод в «Алабушево».