Производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО в России нарастили в 50 раз

Читайте нас в:

«Боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО мы увеличили производство в 50 раз», - сказал он.

Также увеличили выпуск легкой бронетехники и бронемашин в 5,5 раза, а танков - в семь раз. Чемезов назвал подобный рост производительности глобальным.

В России разработали новый дрон-камикадзе с защитой от систем радиоэлектронной борьбы. Речь идет о барражирующем боеприпасе «Суперкам». По словам Чемезова, благодаря высокой степени защиты от РЭБ новые беспилотники будет сложнее подавить.

Недавно Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, передал Минобороны финальную партию истребителей пятого поколения Су-57. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, перед этим самолеты прошли успешные испытания.