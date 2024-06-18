18 июня 2024, 19:26

Производителей продукции, которой отравились россияне, удалось найти

РИА «Новости»
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Специалисты установили производителей и поставщиков опасной пищевой продукции, которой отравились люди в Московской области и других регионах России. Продукцию изъяли из оборота, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Источник заражения послужила продукция „Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке“», - отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, основные изготовители продукции - ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К» - не подавали уведомления о начале своей деятельности и выпускали опасную продукцию.

Предприятия располагались в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов. Свою деятельность они вели в антисанитарных условиях.

В ходе проверки из оборота изъяли более 172 тонн продукции, вызвавшей ботулизм в российских регионах.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологические расследования после вспышки случаев заболевания в Москве, Московской области, Нижегородской области и Республике Татарстан.

С 11 июня в столичные больницы обратились более 100 человек с признаками отравления. Пострадавшие заказывали продукты через службы доставки.

Больницы Роспотребнадзор Россия Продукты Ботулизм Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 19:28
Фейк: Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям
РИА «Новости»
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В ряде Telegram-каналов распространили информацию о том, что Минпромторг якобы приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники. Кроме того, по словам авторов этих сообщений, ведомство проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. К реальности эти вбросы отношения не имеют.

Фейк Информация о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, появилась в ряде Telegram-каналов.

Авторы этих сообщений утверждали, что получатели якобы не достигают необходимых показателей обозначенных в госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Кроме того, они связали приостановку выдачи субсидий со сменой руководства в министерстве.

Правда Пресс-служба Министерства промышленности и торговли опровергла эти данные , указав, что выдача субсидий радиоэлектронным предприятиям продолжается. Более того, прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства.

В ведомстве отметили, что количество проектов, которые получают финансирование, растет так же, как и число проверок контролирующими органами, «так как каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно».

В течение года в зависимости от стадии реализации проектов и других факторов Минпромторг регулярно проводит проверки исполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии.

«Под „другими факторами“ мы понимаем объективные средства мониторинга, которые указывают на то, что работа не идет, темпы снижены и тому подобное. Туда же можно отнести и появление из внешних открытых источников информации о рисках реализации проектов», - уточнили в министерстве.

Кроме того, по всем государственным расходам ежегодно контролирующие органы устраивают проверки. Их проводят Генеральная прокуратура, Счетная палата, Казначейство России. Электроника в этом плане не является исключением, заключили в министерстве Таким образом, информация о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, недостоверна.

В пресс-службе ведомства объяснили, что никакой заморозки выдачи субсидий российским радиоэлектронным предприятиям не было, а проверки проводятся в плановом режиме для контроля за расходованием средств и обеспеченностью государственных субсидий результатом.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Россия Деньги
18 июня 2024, 19:09
У трех пострадавших из-за опасного салата с фасолью произошли инсульты
РИА «Новости»
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В Московской области у трех пациентов, попавших в больницу с подозрением на ботулизм, произошли инсульты, сообщили «Известия». Официально эти данные подтверждены не были.

В Минздраве региона ранее сообщили о том, что в больницы с предварительным диагнозом ботулизм попали 20 человек, состояние 12 из них - тяжелое. Восемь, по информации ведомства, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Источник «Известий» отметил, что некоторых пациентов пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

В столичном СК заявили, что в 11 июня в больницы Москвы обратились более 100 человек с признаками отравления. Выяснилось, что все они заказывали продукты через службы доставки.

В других регионах также зафиксировали случаи подозрения на ботулизм. По последним данным, в Нижегородской области в больницы обратились 14 человек. Помощь медиков так же потребовалась 14 жителям Казани.

Инсульт Больницы Минздрав Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 18:09
Законопроект о новом порядке высылки иностранцев из России приняли в первом чтении
РИА «Новости»
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Законопроект о введении нового режима высылки мигрантов, которые не имеют оснований для пребывания в России, приняли в Госдуме в первом чтении. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

После включения в специальный реестр таких иностранцев будут считать находящимся в режиме высылки.

С учетом этого у них не будет права менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, вступать в брак, покупать имущество и управлять транспортом.

Доступ к этому реестру будет у госорганов, а также любых физических и юридических лиц. Чтобы контролировать иностранцев, предложили несколько мер. Среди них - установление местонахождения, применение технических средств, в том числе геолокации, проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, а также согласование маршрута следования до пункта пропуска через госграницу.

Также авторы проекта предложили сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года. Чтобы сохранить право на въезд в РФ, по документу, человек будет обязан не вмешиваться в госполитику России, а также уважать традиционные ценности.

Госдума РФ Россия
18 июня 2024, 17:11
Песню «Роди мне 1000 детей!» группы «Порнофильмы» заблокировали в России
Freepik
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В России заблокировали песню «Роди мне 1000 детей!» рок-группы «Порнофильмы». Трек появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Что конкретно послужило поводом для запрета, не уточняется. Композицию заблокировали по решению «неуказанного госоргана».

Сервисы «Яндекс Музыка» и «ВКонтакте» начали удалять песню еще в октябре прошлого года, но официального решения по ней не публиковали.

Ранее по указанию прокуратуры в России заблокировали треки коллектива «Это пройдет» и «Нищих убивай».

Кроме того, солиста рок-группы Владимира Котлярова* обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Штраф присудили из-за интервью телеканалу «Дождь»** летом 2023 года.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентов на территории России.

** Средство массовой информации, признанное иностранным агентом на территории России.

Песни Россия Музыка Группа «Порнофильмы» Владимир Котляров

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