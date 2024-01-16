Производителей пластиковых елок обяжут платить за их утилизацию

Пластиковые елки добавят в расширенную ответственность производителей. Им придется либо платить экологический сбор, либо самим перерабатывать свою продукцию.

Норматив для пластиковых изделий, в который попали и елки, в 2025 году составит 10%, отметили в РЭО. Ежегодно он будет повышаться на 10%, достигнув 100% уже к 2034 году. Ставка экологического сбора на искусственные ели составит 3844 рубля за одну тонну. Получается, экосбор за одну искусственную елку весом пять килограмм составит около 20 рублей.

«В 2025 году при текущих параметрах цены на эту продукции вырастут не более чем на 0,06%, что потребители вряд ли заметят», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что все больше россиян стали после Нового года сдавать елки в переработку , а не выкидывать их в мусор. Как сообщила «Газета.Ru» , таким способом утилизировать дерево предпочитают 26% опрошенных.