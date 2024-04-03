Производитель российских смазочных материалов поделился опытом производства эффективных масел

Московский завод смазочных материалов (МЗСМ) оснащен блендинговой установкой, которая одновременно соединяет до семи компонентов масел. Это на треть сокращает время смешения и гарантирует точность дозирования.

Специалисты рассказали о выстроенных на площадке бизнес-процессах, цифровых и технических сервисах, логистике и производственной безопасности. Среди представленных успешных практик - оптимизация цикла производства, испытания новых видов тары и упаковки, а также вовлечение контрагентов в систему управления операционной деятельностью.

«Мы открыты к сотрудничеству и постоянному обмену опытом с нашими партнерами. Совместные конференции и проекты дают возможность оперативно реагировать на потребности рынка, обеспечивая все отрасли экономики эффективной продукцией. Производственные мощности позволяют создавать смазочные материалы практически под любой запрос промышленных предприятий», - подчеркнул директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев.