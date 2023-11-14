14 ноября 2023, 17:16

«Произвел впечатление грамотного финансиста». Жителя Химок заподозрили в обмане с криптовалютой

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Жители Подмосковья заподозрили криптоинвестора из Химок в мошенничестве. По их словам, он предлагал в соцсетях заработать с помощью вложений в криптовалюту и акции, обещая вернуть переданные ему финансы в удвоенном размере, но потом заявлял об их потере. В схеме решили поучаствовать по меньшей мере 11 человек, «360» пообщался с вкладчиками, которые не получили назад свои деньги.

Одна из пострадавших призналась, что о «криптоинвесторе» узнала из социальных сетей, после чего и записалась к нему на обучение.

«Он произвел впечатление грамотного финансиста <…> Я решила вложить деньги на год с увеличением вдвое. Я перевела деньги на карту его сына, миллион 400 тысяч. Это было 14 марта 2022 года», - рассказала она.

Другой вкладчик отметил, что тоже доверился незнакомому человеку после того, как прошел у него обучение.

«Узнал от него, как правильно входить в сделки, фиксировать прибыль. Всего участников обучения было четыре потока, я был в самом первом», - добавил он.

Несколько мужчин устроили «криптоинвестору» очную ставку, в которой поучаствовал бизнес-аналитик. Вкладчики предъявили подозреваемому обвинение в мошенничестве и потребовали вернуть деньги. В ответ на это житель Химок заявил, что не может отдать деньги, потому что у него ничего нет.

Ранее в Москве задержали группу, которая подозревается в мошенничестве с сайтами знакомств. Злоумышленницы договаривались с мужчинами о встрече и предлагали посетить места с завышенными ценами.

Химки Мошенничество
14 ноября 2023, 17:39
Шведский застройщик Bonava окончательно ушел из России
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Девелопер Bonava из Швеции, строивший жилье в Санкт-Петербурге, завершил продажу российских активов на 50 миллионов евро армянской компании Star Development. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.

«Транзакция на сумму 50 миллионов евро была завершена, и Bonava получила платеж», - заявили в пресс-службе девелопера.

Этой сделкой организация окончательно завершила свою деятельность на территории России, добавили представители девелопера.

Застройщик Bonava занимается возведением жилья в Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Литве, Эстонии и Латвии. Земельный банк девелопера в Петербурге составлял около 16 гектаров.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что иностранные технологические компании понесли серьезный ущерб из-за своего ухода с российского рынка. Отечественные предприятия успешно освоили их места.

Швеция Строительство Россия
14 ноября 2023, 16:50
Комплекс для борьбы с БПЛА установили в Шереметьево
РИА «Новости»
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Аэропорт Шереметьево установил специальный комплекс «ЕНОТ-СД» для обнаружения и обезвреживания беспилотников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы аэропорта об обеспечении комплексной безопасности.

«„ЕНОТ-СД“ будет применяться с использованием ПО „Лаборатории Касперского“ с искусственным интеллектом», - уточнили в аэропорту.

Установка позволит выявлять беспилотные аппараты в воздушном пространстве и препятствовать им. При этом радиолокационный комплекс «ЕНОТ-СД» сможет различать между собой различные объекты и атаковать именно БПЛА, в том числе - летящие в режиме радиомолчания. Он не будет создавать помех и мешать работе аэропорта.

Расписание «Аэроэкспрессов» до Шереметьево изменится в ноябре. Некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером отменят, а по выходным дням часть поездов проследует от/до Савеловского вокзала. Добраться в аэропорт можно будет на автобусах.

Аэропорт Шереметьево Москва 2023
14 ноября 2023, 16:12
Около 7 миллионов россиян улучшили жилищные условия в 2023 году — Путин
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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил, что в 2023 году около семи миллионов человек улучшили жилищные условия - это 3,2 миллиона семей. Также удалось расселить почти два миллиона квадратных метров аварийного жилья, добавил президент.

«Это текущее на сегодня. До конца года мы опять рекордные показатели дадим», - пообещал Файзуллин.

Президент и министр также обсудили многоквартирное жилье и ИЖС, программу капитального ремонта и модернизацию коммунальной инфраструктуры. На повестке дня также встали вопросы благоустройства территорий и восстановления объектов в новых регионах страны.

В октябре в Москве началось переселение жильцов 15 домов по программе реновации. Люди получат квартиры в современных новостройках.

Строительство Владимир Путин
14 ноября 2023, 15:42
Новогодние массовые мероприятия в Крыму отменят из соображений безопасности
РИА «Новости»
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В Крыму не будет масштабных массовых мероприятий к Новому году и Рождеству. Приоритетом остается безопасность жителей, рассказал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

При этом он пообещал сделать все необходимое для того, чтобы создать жителям праздничное настроение. Праздники для детей пройдут «в ограниченном формате». В населенных пунктах по традиции установят елки и украсят улицы.

Аксенов напомнил, что в некоторых регионах Крыма и на его важных объектах сохраняется желтый уровень террористической опасности.

Украинские боевики периодически наносят безуспешные удары по крымским объектам. К примеру, 4 ноября ВСУ в очередной раз предприняли попытку удара по Крымскому мосту , после чего его временно перекрыли. Позже, 9 ноября, российские средства противовоздушной обороны уничтожили возле Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун». А на следующий день украинские войска попытались атаковать полуостров с беспилотников.

Праздники Крым Новый год Православное рождество

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