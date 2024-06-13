13 июня 2024, 15:14

Произведенные в Подмосковье моторные масла будут поставлять в Краснодарский край

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«Газпромнефть — смазочные материалы» обеспечит предприятия Краснодарского края российскими маслами для промышленного оборудования и автомобильной техники. Соответствующее соглашение регион заключил с «Газпром нефтью». Часть продукции производится на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине.

«Многолетнее партнерство „Газпром нефти“ и Краснодарского края является примером успешного и эффективного взаимодействия по развитию инфраструктуры и промышленного потенциала региона. Благодаря новому соглашению предприятия Краснодарского края будут обеспечены эффективными отечественными маслами, получат экспертную и техническую поддержку с применением современных цифровых технологий», - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Оператором соглашения выступит «Газпромнефть - смазочные материалы». Партнерство предусматривает обеспечение автомобильными и индустриальными маслами предприятий основных секторов экономики края: агропромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли, транспортной сферы и машиностроения. В частности, будут расширены поставки сельхозпроизводителям Краснодарского края: для повышения надежности агропромышленной техники в научно-исследовательском центре смазочных материалов разработаны эффективные рецептуры моторных и трансмиссионных масел. Такая продукция защищает детали двигателей, трансмиссий и других механизмов сельхозтехники при интенсивных нагрузках во время проведения посевных и уборочных работ.

«Эффективность производства и качество продукции - важнейшие составляющие конкурентоспособности предприятий и экономики региона в целом. Для этого необходимы современное отечественное оборудование и эффективные решения. „Газпром нефть“ является одним из крупнейших поставщиков в Краснодарский край высококачественной продукции: моторных топлив, битумных материалов, автомобильных и индустриальных масел. Новое соглашение по расширению поставок смазочных материалов открывает перспективы углубления партнерства с транспортной и логистической отраслями, сельским хозяйством, портовой и туристической инфраструктурой региона», - подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также в рамках соглашения эксперты компании представят уникальные решения для применения на объектах горно-туристического кластера Краснодарского края. «Газпром нефть» производит смазочные материалы для обслуживания вантовых мостов, защищающих подвесные механизмы от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок.

Ранее стало известно, что подмосковные масла, производимые на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине, будут поставлять предприятиям Иркутской области.

Нефть Заводы Газпром Экономика Газпром нефть Краснодарский край
13 июня 2024, 14:34
Суд закрыл слушания по делу Беркович и Петрийчук
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд решил закрыть процесс по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук после заявления стороны обвинения об угрозах свидетелям. Об этом сообщил РБК.

Судья Юрий Массин заявил о четырех опубликованных в интернете высказываниях с угрозами в адрес свидетелей. Прессе распечатки не предоставили.

По словам адвоката Ксении Карпинской из представленных материалов не следует, что в адрес участников заседания поступают угрозы, а также нельзя понять, где и кем они были опубликованы, что нарушает установленный порядок представления доказательств. Она отметила, что распечатки представили в суде именно тогда, когда свою позицию должна была представлять сторона защиты.

«Я считаю, что это для того, чтобы лишить нас состязательности сторон, а именно предоставлять свои доказательства в том же виде, в тех же объемах и на тех же основаниях, что были представлены прокуратурой, что нарушает статью 15 Уголовно-процессуального кодекса», - заявила Карпинская.

Беркович и Петрийчук обвинили в оправдании терроризма и арестовали в мае 2023 года. Им грозит до семи лет лишения свободы. За режиссера и драматурга вступились Юлия Пересильд, Константин Райкин, Данила Козловский и другие деятели культуры.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» о трагической судьбе русских женщин, завербованных в соцсетях и попавших под суд, поставили в 2020 году. Он получил две премии «Золотая маска».

Суд Спектакль Театры
13 июня 2024, 14:07
Проект «Россия — страна возможностей» устроил флешмоб в соцсетях
РИА «Новости»
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Пользователи соцсетей смогут присоединиться к акции в честь Дня России. Платформа «Россия — страна возможностей» предложила в своем Telegram-канале публиковать фотографии с паспортом.

По подсчетам организаторов, в стране живут 146 миллионов человек. Проект предложил объединиться и показать, какими разными могут быть россияне.

«Делайте фото с паспортом и делитесь им в комментариях», - заявили общественники.

День России отпраздновали 12 июня. В Воскресенске стартовал тематический автопробег по городам Подмосковья. В 90 парках региона устроили праздничные мероприятия с участием 245 тысяч человек. В Химках провели выставки, квесты и мастер-классы.

Пользователи соцсетей смогут присоединиться к акции в честь Дня России. Платформа «Россия - страна возможностей» предложила в своем Telegram-канале публиковать фотографии с паспортом.

Паспорта Общественные акции Патриотизм
13 июня 2024, 13:45
«Праздник недешевый». Во сколько обойдется выпускной вечер в 2024 году
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По результатам исследования «Авито Услуги», собрать ребенка на выпускной в школе в 2024 году обойдется родителям в сумму от 12 тысяч до 15 тысяч рублей. Однако независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко опроверг эти данные. Он уверен, что это только нижний порог возможных трат.

Он назвал выпускной вечер «масштабным косплеем», когда родители «пытаются нарядить во взрослые одежды» вчерашних детей.

«Костюмы, индивидуальный пошив, визажисты и парикмахеры - целое действо, которое серьезно ударяет по семейному бюджету. Это парад амбиций родителей, которые стараются найти компромисс с детьми. Девочек украшают как первый бал Наташи Ростовой, с трехэтажной прической и вечерним макияжем. У ребят когда-то был в моде костюм-тройка, сейчас варианты более демократичные», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее имиджмейкер и fashion-трендвочер Анна Лисица рассказала , как стильно и недорого одеть выпускника в 2024 году.

«Платье/костюм - тысяч пять, обувь - минимум две, сорочка/прическа… итого тысяч 15 в среднем. Но затраты будут и на застолье выпускников, и на застолье самих родителей. Праздник недешевый», - заметил Анфиногенов.

Праздники Выпускные Дети
13 июня 2024, 13:15
Умер участник единственной нештатной посадки советского космического аппарата на воду
РИА «Новости»
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На 83-м году жизни умер знаменитый летчик-космонавт, Герой Советского Союза Вячеслав Зудов. Он выжил после первой и единственной нештатной посадки советского пилотируемого космического корабля на воду, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году, 12 июня 2024 года. <…> Церемония прощания с Вячеславом Зудовым состоится 14 июня в 13 часов на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны России в Мытищах», - заявила госкорпорация.

Космический полет командира «Союз-23» длительностью двое суток начался 14 октября 1976 года. Зудов отправился на орбиту вместе с Валерием Рождественским. Сначала аппарат не смог состыковаться со станцией «Салют-5» из-за отказа систем сближения и стыковки, а затем, после приводнения в озере Тенгиз, экипаж не смог покинуть спускаемый аппарат - основной парашют не отстрелился и потянул всю конструкцию ко дну. Спасательная операция продолжалась несколько часов.

В Мытищах открыли памятник коллеге Зудова, космонавту Валерию Рюмину. Он четыре раза облетел Землю.

Мытищи Космонавты Роскосмос

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