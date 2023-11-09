09 ноября 2023, 23:30

«Происки хейтеров». Блогер «Кто тут папа» опроверг сообщения об удержании курьера

«ВКонтакте»
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Происками копающих под блогеров хейтеров назвал в беседе с «360» сообщение Telegram-канала Shot блогер-миллионник «Кто тут папа» Антон Дудков. Авторы опубликовали пост, что он силой удерживал в своей квартире курьера, который привез ему поддельную под бренд сумку стоимостью в 500 тысяч рублей.

Блогер заявил, что увидел это сообщение, но откуда взялась эта информация он не знает.

«У меня в квартире находятся трое детей и жена и няня. Никаким криминалом я не занимаюсь. Это все ложь», - заявил Дудков.

Он добавил, что никого в квартире не удерживал и никогда в жизни этим не занимался. При этом блогер подчеркнул, что это хороший пиар-ход для того, чтобы его не забывали.

«Может быть копают под блогеров, в связи с последними событиями, которые происходят. Поэтому я думаю, что это происки хейтеров, которые идут массово по всем блогерам и так отрабатывают», - подытожил он.

По данным Telegram-канала Shot , Антон Дудков взял в заложники курьера, который привез вместо оригинальной и уже оплаченной сумки за полмиллиона рублей, поддельный товар. Авторы заявили, что в итоге мужчина отпустил доставщика и обратился с заявлением в полицию

Блогеры
09 ноября 2023, 23:41
«Сказали лечь на пол». Зрительница раскрыла детали срыва концерта Zero People в Петербурге
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Сотрудники Росгвардии сорвали концерт группы Zero People, который планировалось провести в петербургском клубе «Космонавт». Всем, кто в этот момент находился в зале, сказали лечь на пол, а музыкантов вывели из помещения, рассказала «360» одна из зрительниц.

«Сначала силовики прошли за сцену по правому боку зала с фонарями, а затем сказали всем лечь на пол. Они сказали не доставать телефоны, не снимать и не делать фото», - сказала она.

По слова девушки, когда одна из зрительниц стала ругаться на правоохранителей, им пришлось ее увести со словами, что она «ведет себя неадекватно». Спустя 30 минут люди устали сидеть на коленках и им разрешили встать.

Позже, когда зрители выстроились в очередь, подъехали полицейские и начали их отпускать, проверяя данные на планшетах, добавила собеседница издания.

Основателем группы Zero People является музыкант Александр Красовицкий , который начал высказываться против России с 2014 года. На это обратили внимание активисты движения «Зов народа». Общественники направили в Следственный комитет просьбу признать Красовицкого иноагентом.

Санкт-Петербург Концерты
09 ноября 2023, 22:43
Росгвардейцы сорвали подпольный концерт в Петербурге из-за антироссийской позиции музыканта
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Сотрудники Росгвардии нагрянули в клуб «Космонавт», где планировалось провести концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге. Силовики ворвались в здание буквально за несколько минут до начала выступления, сообщил РЕН ТВ.

Основателем группы является лидер «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий, который делал антироссийские высказывания. Артист начал выступать против России с 2014 года, называя ее «токсичной». На его деятельность обратили внимание активисты из «Зова народа».

Информацию о концерте в «Космонавте» можно было узнать только из закрытых секретных чатов. В итоге выступление Zero People пришлось отменить. По словам очевидцев, силовики общаются с посетителями и ищут несовершеннолетних. Красовицкого увели в отдельное помещение на разговор.

Ранее концерт Animal Jazz отменили во Владивостоке. Общественники направили в Следственный комитет просьбу признать участников коллектива и его лидера Александра Красовицкого иноагентами.

Санкт-Петербург Концерты
09 ноября 2023, 22:18
Рабочую неделю предложили сократить в России
Unsplash
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В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час — с 40 до 39 часов. Документ опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час - с 40 до 39 часов. Документ опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющую сокращенный рабочий день перед государственными праздниками, Распространяя ее действие на все дни предшествующие выходным», - указали в пояснительной записке.

В законопроекте отметили, что люди находятся на работе более 40 часов в неделю, с учетом времени, которое тратится на дорогу. А некоторые работодатели увеличивают объемы работы, но не увеличивают штат сотрудников.

По слова автора инициативы, члена комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрата Гибатдинова, идея сделать пятницу сокращенным днем поможет снизить чрезмерную нагрузку среди работников, а также даст возможность создать новые рабочие места.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила предоставить многодетным семьям дополнительные выходные.

Госдума РФ Работа
09 ноября 2023, 20:00
Комиссия по монументальному искусству поддержала установку памятника геологу в Москве
Википедия
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Комиссия по монументальному искусству поддержала инициативу об установке в Москве памятника в честь бывшего министра геологии СССР Евгения Козловского. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

По данным ведомства, памятник бывшему министру геологии Козловскому единогласно одобрили. Его планируют разместить перед зданием министерства природных ресурсов и экологии в столице.

Евгений Козловский - советский и российский геолог и экс-министр геологии СССР. Он лично участвовал в открытии месторождений нефти в Западной Сибири, алмазов близ Архангельска и олова на Дальнем Востоке России.

По его инициативе на правительственном уровне утвердили научно-практическую систему исследования части земной коры ниже почвенного слоя «космос - воздух - земля - скважина». Благодаря проекту исследование недр вышло на новый, продвинутый уровень. Геолог также повлиял на реализацию проходки Кольской сверхглубокой скважины.

Памятники Москва 2023

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