«Происки хейтеров». Блогер «Кто тут папа» опроверг сообщения об удержании курьера

Блогер заявил, что увидел это сообщение, но откуда взялась эта информация он не знает.

«У меня в квартире находятся трое детей и жена и няня. Никаким криминалом я не занимаюсь. Это все ложь», - заявил Дудков.

Он добавил, что никого в квартире не удерживал и никогда в жизни этим не занимался. При этом блогер подчеркнул, что это хороший пиар-ход для того, чтобы его не забывали.

«Может быть копают под блогеров, в связи с последними событиями, которые происходят. Поэтому я думаю, что это происки хейтеров, которые идут массово по всем блогерам и так отрабатывают», - подытожил он.

По данным Telegram-канала Shot , Антон Дудков взял в заложники курьера, который привез вместо оригинальной и уже оплаченной сумки за полмиллиона рублей, поддельный товар. Авторы заявили, что в итоге мужчина отпустил доставщика и обратился с заявлением в полицию