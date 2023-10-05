Прогулочный маршрут в честь великих педагогов разработали в Москве

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Экскурсия по Москве включает посещение пяти точек. Путешествие начнется на Сухаревской площади, которая ассоциируется с деятельностью известного педагога Леонтия Магницкого.

Вторым пунктом маршрута станет улица Макаренко между Чистопрудным бульваром и улицей Чаплыгина.

Третья остановка - главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Туристам также предложат остановиться у Печатного двора, связанного с именем москвоведа и педагога Сигурда Шмидта, сделавшего значительный вклад в развитие краеведческого движения по всей стране.

Маршрут завершится у здания Московских высших женских курсов, связанного с работой ученого-психолога Льва Выготского.

Ранее виртуальная выставка ко Дню учителя открылась в Истре. В экспозиции представлены документы управления образования: приказы и личные дела учителей.

В рамках этого маршрута туристы смогут найти на карте города интересные места, связанные с выдающимися педагогами и наставниками, которые имели огромное значение в становлении российской системы образования и оставили непередаваемый след в истории Москвы.