Прогулочный маршрут в честь великих педагогов разработали в Москве
На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут, приуроченный ко Дню учителя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Экскурсия по Москве включает посещение пяти точек. Путешествие начнется на Сухаревской площади, которая ассоциируется с деятельностью известного педагога Леонтия Магницкого.
Вторым пунктом маршрута станет улица Макаренко между Чистопрудным бульваром и улицей Чаплыгина.
Третья остановка - главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Туристам также предложат остановиться у Печатного двора, связанного с именем москвоведа и педагога Сигурда Шмидта, сделавшего значительный вклад в развитие краеведческого движения по всей стране.
Маршрут завершится у здания Московских высших женских курсов, связанного с работой ученого-психолога Льва Выготского.
Ранее виртуальная выставка ко Дню учителя открылась в Истре. В экспозиции представлены документы управления образования: приказы и личные дела учителей.
В рамках этого маршрута туристы смогут найти на карте города интересные места, связанные с выдающимися педагогами и наставниками, которые имели огромное значение в становлении российской системы образования и оставили непередаваемый след в истории Москвы.