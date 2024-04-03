Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлят до 2030 года

Такая мера поможет привлечь специалистов в села и на отдаленные территории, благодаря чему лечение станет доступнее. Премьер-министр поблагодарил медиков за самоотверженную работу.

«От всей души желаю им самим, их детям, родным и близким того, за что они борются для своих пациентов, - крепчайшего здоровья. Большое им всем спасибо», - сказал Мишустин.

В феврале Путин утвердил перечень поручений по итогам своей декабрьской пресс-конференции. Глава государства поручил обеспечить переехавшим в новые регионы медикам выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».