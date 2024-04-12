Программу встречи Путина и Лукашенко в пятницу раскрыли в Кремле

«Президент Путин сегодня продолжит свое общение с президентом Белоруссии Лукашенко, который с рабочим визитом находится у нас. Два главы государства встретятся с участниками 21-й экспедиции на МКС», - сказал он.

Песков уточнил, что президенты встретятся с космонавтами, Героем Белоруссии Мариной Василевской и Героем России Олегом Новицким. По его словам, совместная работа России и Белоруссии в области освоения космоса занимает серьезное место в двусторонних отношениях стран.

«В сфере освоения космоса тема сотрудничества России и Белоруссии находится высоко в повестке отношений в рамках союзного государства. Степень интеграции здесь высокая, это одна из самых высокотехнологичных областей, которые можно представить», - добавил пресс-секретарь.

Лукашенко прибыл в Москву вечером в четверг, 11 апреля. После этого он провел личную встречу с Путиным.