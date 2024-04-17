Программу социальной газификации расширили на СНТ

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Для участия в программе социальной газификации владельцам участков следует оформить правоустанавливающие документы. Заявку может подать как собственник домовладения, так и председатель садоводческого товарищества.

Для газификации также потребуется решение общего собрания членов СНТ - протокол встречи необходимо приложить к заявке о подключении.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект , предусматривающий льготы для газификации домов. Авторы инициативы рекомендовали предоставить гражданам специальные сертификаты, компенсирующие затраты на подключение газового оборудования. По мнению парламентариев, после принятия законопроекта программа газификации станет более доступной.