Программу «Новый год в Москве» открыли на Международной выставке-форуме «Россия»

«Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ», - отметил градоначальник.

Кроме того, в субботу, 23 декабря, пройдет встреча с хореографом Егором Дружининым, а в воскресенье, 24 декабря, - с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

Помимо тематических встреч, все желающие на выставке смогут стать гостями квартирника актеров московских театров «Новогодняя сказка». Он пройдет с 26 по 31 декабря.

Накануне «Роснефть» разыграла новый автомобиль Lada Granta на главной сцене ВДНХ. Акция «Выиграй автомобиль от команды LADA Sport ROSNEFT» стартовала 1 декабря.