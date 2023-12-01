Программу льготной ипотеки для IT-специалистов захотели продлить в России

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Приложение сервиса «Сбермаркет» больше недоступно для скачивая в App Store. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Платформа, установленная ранее, доступна в обычном режиме. При этом пользователи все еще могут загрузить приложения доставки продуктов из онлайн-маркетов Huawei AppGallery и Google Play.

В Telegram-канале «Ситидрайв» сообщили, что сервис каршеринга тоже исчез из App Store. Пользователей призвали не удалять приложение и не включать функцию «Сгружать неиспользуемые».

Ранее из App Store исчезли приложения «Почти банка», Абсолют банка и «Хоум банка». Сервисы также пропали из Google Play. Эти банки попали под санкции со стороны Соединенных Штатов.

До этого из Google Play удалили приложение «Авито».

Проблему связали с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google рассмотрел как нарушение правил публикации утилит.