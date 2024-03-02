Программа «Время героев» заинтересовала более шести тысяч участников СВО

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«Уже 6149 заявок! Это всего за три с небольшим часа работы сайта», - написал он.

О старте новой программы для участников СВО объявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Вечером 1 марта сайт «Времягероев.рф» стал доступен.

Заявки принимают до полудня 8 апреля. Их могут подать россияне с высшим образованием и не имеющие судимостей.

«Время героев» задумывали как программу развития. Российские военнослужащие пройдут курсы управленцев и личностного роста.

Свыше шести тысяч заявок подали участники и ветераны спецоперации в кадровую программу «Время героев». Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор президентской платформы «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.