02 марта 2024, 11:35

Программа «Время героев» заинтересовала более шести тысяч участников СВО

РИА «Новости»
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Свыше шести тысяч заявок подали участники и ветераны спецоперации в кадровую программу «Время героев». Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Уже 6149 заявок! Это всего за три с небольшим часа работы сайта», - написал он.

О старте новой программы для участников СВО объявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Вечером 1 марта сайт «Времягероев.рф» стал доступен.

Заявки принимают до полудня 8 апреля. Их могут подать россияне с высшим образованием и не имеющие судимостей.

«Время героев» задумывали как программу развития. Российские военнослужащие пройдут курсы управленцев и личностного роста.

Свыше шести тысяч заявок подали участники и ветераны спецоперации в кадровую программу «Время героев». Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор президентской платформы «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ветераны Военные Россия Владимир Путин
02 марта 2024, 12:39
Путин назвал условие стабильной работы международного энергетического рынка
РИА «Новости»
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Строгое соблюдение принципов честной конкуренции остается условием стабильной работы международного энергетического рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям VII Газового саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Строгое соблюдение принципов честной конкуренции остается условием стабильной работы международного энергетического рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям VII Газового саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

В нынешний непростой для мировой энергетики период сотрудничество в рамках ФСЭГ становится особенно востребованным, указал глава государства.

Он обратил внимание на серьезные проблемы и трудности, причиной которых стали нарушение транспортных и логистических цепочек, обострение конфликтов во многих районах добычи сырья, а также угроза террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры.

«Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции», - подчеркнул Путин.

Также президент отметил важность надежной защиты законных интересов газовых экспортеров без каких-либо односторонних барьеров и ограничений.

Газ Владимир Путин
02 марта 2024, 11:33
Власти Петербурга нашли место размещения для жителей пострадавших при взрыве квартир
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Жителей поврежденных при взрыве квартир в Санкт-Петербурге утром в субботу разместили в детском саду. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова.

«Пока что жителей разместили в детском саду и накормили. С ними работают врачи, социальные работники и психологи», - отметили в пресс-службе.

Глава Санкт-Петербурга ранее сообщал, что взрыв произошел в Красногвардейском районе города, где пострадало остекление двух домов. На место ЧП прибыли сотрудники силовых ведомств и МЧС. Губернатор подчеркивал, что в результате ЧП жертв не не было.

Жителей дома №161 на Пискаревском проспекте попросили вновь отойти от здания в связи с угрозой повторной атаки. При этом в зоне ЧП практически не работает мобильный интернет и сотовая связь.

Санкт-Петербург Взрывы Детские сады
01 марта 2024, 22:28
Бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова похоронили в Москве
РИА «Новости»
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В Москве похоронили бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова. Об этом сообщило издание РБК.

Отпевание политика прошло в храме Христа Спасителя, а похороны - на Троекуровском кладбище.

На прощание с Рыжковым пришли многие политики: спикер Совфеда Валентина Матвиенко, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и другие.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин относился к Рыжкову. По словам пресс-секретаря, глава государства всегда уважал политика и его роль в новейшей истории России. Песков напомнил, что Путин направил родным и близким Рыжкова телеграмму с соболезнованиями.

Николай Рыжков умер в среду, 28 февраля, на 95-м году жизни.

СССР Россия Валентина Матвиенко «Единая Россия» Москва
01 марта 2024, 22:16
Петербуржец собирал деньги с пассажиров, выдавая себя за контролера
РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга придумал простой способ подзаработать. Он собирал деньги с пассажиров автобусов, выдавая себя за контролера. Против мужчины завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщило издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По версии следствия, лже-контролер орудовал во Фрунзенском районе города. 55-летний мужчина в фирменной синей жилетке и с валидатором ходил по автобусам, проверяя оплату проезда. Когда у одной пассажирок билета не оказалось, он взял с нее штраф в размере четырех с половиной тысяч рублей.

Получив деньги, мужчина скрылся. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Саратове полиция задержала трех местных жителей за мошенничество с отловом бродячих собак. Они создали организацию, занимающуюся отловом и стерилизацией беспризорных животных по заказу городских властей. При этом мошенники завышали статистику фактически пойманных и стерилизованных собак и предоставляли городской администрации недостоверные данные. Ущерб от их действий составил до 10 миллионов рублей.

Санкт-Петербург Уголовное дело Мошенничество Автобусы Мужчины Деньги

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